Viral: con el fin de parecerse a un gato invirtió miles de dólares y ahora se arrepiente

De acuerdo con el New York Post , los rellenos faciales que le aplicaron se movieron de manera imprevista por su rostro, y un tratamiento de “ depilación con hilos de púas ” fue tan doloroso que intentó retirarlos por su cuenta, lo que provocó heridas y marcas permanentes.

El cambio físico para parecerse a un gato

Dawson comentó a la agencia Jam Press que su cambio físico fue concebido desde el inicio como una forma de generar impacto en las redes sociales, asegurando que "esto siempre tuvo la intención de ser un truco publicitario". Explicó que optó por procedimientos que pudieran revertirse, ya que "sabía que no querría parecer un gato para siempre". No obstante, lo que no previó fue cómo su cuerpo reaccionaría negativamente, alterando de forma notable la parte inferior de su rostro.