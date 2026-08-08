Cinco curiosidades sobre el viento norte de Jujuy que quizás no conocías

El viento norte es uno de los fenómenos más característicos del invierno en Jujuy. Puede levantar tierra, reducir la visibilidad, favorecer la propagación de incendios y provocar un aumento brusco de la temperatura en apenas unas horas.

Jujuy. Hasta cuándo dura el viento norte en Jujuy y qué día bajan las temperaturas

Sin embargo, detrás de esas ráfagas cálidas y secas existen varias particularidades vinculadas con la geografía de la provincia, la Cordillera de los Andes y la forma en la que el aire atraviesa la Puna y los valles. En diálogo con TodoJujuy , Juan Pablo Villalba Ulberich, doctor en Geología , explicó el fenómeno desde el punto de vista geológico y reveló cinco datos que permiten entender mejor cómo funciona.

Aunque en Jujuy se lo conoce como viento norte, la masa de aire ingresa originalmente desde el oeste, procedente del sector del océano Pacífico. “Nosotros lo llamamos viento norte acá en Jujuy, pero geográficamente ese viento viene del oeste”, explicó Villalba Ulberich.

El cambio de dirección se produce cuando el aire ingresa a los valles de la provincia. La orientación del relieve funciona como un corredor natural que encauza el viento de norte a sur. “Se encauza en los valles que corren de norte a sur. Nosotros lo sentimos del norte, pero el viento que hubo recientemente fue traído principalmente por el Valle de Reyes. En Reyes era un viento del oeste y después se encauzó”, detalló.

Por eso, el nombre no describe necesariamente su lugar de origen, sino la dirección desde la cual se lo percibe una vez que atraviesa el territorio jujeño.

2. Se calienta mientras baja desde la Puna

Una de las características más llamativas del viento norte es que puede elevar la temperatura de manera repentina. El fenómeno está relacionado con el efecto Foehn, un proceso de compresión del aire similar al que interviene en la formación del viento Zonda. “Es un efecto de compresión del aire. Es un aire que pierde humedad, queda muy seco y esa compresión hace que se caliente”, señaló el geólogo.

Villalba Ulberich comparó el proceso con lo que sucede al utilizar un inflador para cargar una pelota. “Cuando uno infla una pelota y toca el pico del inflador, se calienta. Ese efecto es el que se produce con el viento norte”, explicó. En esta línea, destacó que al descender desde sectores elevados, la masa de aire entra en zonas de mayor presión, se comprime y aumenta su temperatura.

3. Puede aumentar un grado cada 100 metros

El importante desnivel que existe entre la Puna y los valles explica por qué el aire puede llegar tan cálido a distintas localidades de Jujuy. “Por cada 100 metros que cae el viento, incrementa aproximadamente un grado de temperatura”, indicó Villalba Ulberich.

En algunos sectores de la provincia existen diferencias de altura cercanas a los 4.000 metros. Esto significa que una masa de aire muy fría puede elevar considerablemente su temperatura durante el descenso. “Si hablamos de casi 4.000 metros de desnivel, son 40 grados de temperatura. Un aire que viene del Pacífico con cinco grados bajo cero puede llegar acá con alrededor de 25 grados”, ejemplificó.

Esto ayuda a entender por qué una madrugada fría puede transformarse rápidamente en una mañana cálida. “Podemos tener 7 u 8 grados a las cinco de la mañana, empezar a sentir el viento norte y, de golpe, a las siete tener 25, 30 o 35 grados”, describió.

4. El viento norte desgasta los cerros

El viento no solo mueve ramas, chapas o carteles. También actúa sobre el paisaje y modifica lentamente la superficie de los cerros. Según explicó el especialista, funciona como un agente de erosión y de transporte de sedimentos. “Uno se da cuenta de que hay viento norte porque los cerros se ven como nublados, como con polvo. Eso ocurre porque el viento erosiona y transporta sedimentos”, sostuvo.

La intensidad de las ráfagas determina cuánto material puede remover y trasladar. “Cuanto mayores son las ráfagas, más capacidad de transporte tiene”, agregó Villalba Ulberich.

La tierra y el polvo suspendidos en el aire generan esa apariencia opaca que adquieren los cerros y también pueden reducir la visibilidad en rutas y caminos.

5. Existe en Jujuy desde hace millones de años

El viento norte no es un fenómeno reciente ni surgió como consecuencia de los cambios climáticos de las últimas décadas. Su origen está relacionado con el levantamiento de la Cordillera de los Andes y la formación del Altiplano y la Puna. “Existe desde siempre, desde que estuvo la Cordillera de los Andes”, afirmó el doctor en Geología.

El estudio de las rocas permite reconstruir las condiciones climáticas que existieron en la región durante millones de años. Villalba Ulberich mencionó investigaciones realizadas en el sector del río Chico, donde se analizaron perfiles geológicos.

“En función de las características de las rocas, podemos ver que este clima monzónico, con una estación húmeda y una estación seca bien marcadas, funciona en esta región desde hace aproximadamente siete millones de años”, explicó.

De acuerdo con el especialista, esta dinámica se encuentra vinculada directamente con “el levantamiento de la Cordillera de los Andes y la conformación del Altiplano y la Puna”.