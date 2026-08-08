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8 de agosto de 2026 - 09:13
Salud.

El yoga cambia tu forma de mirar la vida: la reflexión de una instructora jujeña sobre aprender a disfrutar el presente

Una instructora de yoga de Jujuy explicó cómo esta práctica ayuda a conectar con el presente y valorar los pequeños momentos de la vida.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Clases gratuitas de yoga en San Salvador de Jujuy.

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En medio del ritmo acelerado de todos los días, muchas personas buscan actividades que les permitan bajar un cambio y encontrar un momento de calma. Para la instructora de yoga Meli Cid Conde, esa es una de las principales transformaciones que genera esta práctica: aprender a mirar la vida desde otro lugar.

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Durante una entrevista con TodoJujuy, aseguró que el yoga no solo trabaja el cuerpo, sino también la manera en la que cada persona se relaciona con su entorno, con la naturaleza y con los pequeños detalles que muchas veces pasan desapercibidos.

"La persona que hace yoga tiene una mirada distinta de la vida"

Al ser consultada sobre la relación entre el yoga y la naturaleza, Cid Conde explicó que la práctica invita a desarrollar una mayor conciencia del presente. "Sí, porque empezamos a valorarla muchísimo más. La persona que hace yoga tiene una mirada distinta de la vida", expresó.

Sin embargo, aclaró que ese cambio no tiene que ver con convertirse en una persona diferente, sino con modificar la forma en que se observan las cosas cotidianas. "Nos vamos puliendo. No porque uno se vuelva espiritual como un iluminado o ande flotando", comentó entre risas.

Cuerpo, mente y espíritu

Para la instructora, una de las características que distingue al yoga es que trabaja de manera integral. "Utilizamos cuerpo, mente y espíritu. Entonces uno termina una clase y ve las cosas distintas", explicó.

Esa combinación, aseguró, permite disminuir el estrés y prestar atención a situaciones que normalmente quedan relegadas por las obligaciones diarias.

Aprender a disfrutar los pequeños detalles

Como ejemplo, Cid Conde invitó a detenerse unos segundos para observar los cambios que ocurren alrededor. "¿Ustedes se dieron cuenta de la cantidad de flores que están apareciendo ahora, antes de que empiece la primavera? Cómo se adelantó el clima", señaló.

Para ella, el yoga ayuda justamente a recuperar esa capacidad de contemplación. "'Qué lindo el viento', 'está más fresco', 'está más tibio'. Si no, pasamos por la vida corriendo y esas cositas sutiles no las experimentamos", reflexionó.

Bajar un cambio

La instructora sostuvo que muchas veces el ritmo cotidiano hace que las personas vivan en "piloto automático", enfocadas únicamente en cumplir con las obligaciones. "Estamos con las anteojeras, como los caballitos, y le metemos para adelante. A veces hay que sacarlas y descubrir todo lo que hay alrededor. Y eso logramos con el yoga", afirmó.

Según explicó, ese cambio de perspectiva no ocurre de un día para el otro, sino que se construye con la práctica constante y con pequeños momentos dedicados a respirar, observar y conectar con el presente.

Para Cid Conde, el yoga trasciende el ejercicio físico porque propone un espacio para detenerse, escuchar al cuerpo y recuperar el equilibrio en medio de la rutina. En ese sentido, destacó que no se trata de alcanzar una postura perfecta, sino de incorporar herramientas que ayuden a vivir con mayor calma y atención, algo que, según aseguró, termina reflejándose también fuera de la clase.

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