viernes 28 de agosto de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
28 de agosto de 2026 - 11:17
Deportes.

Boca estrenó su nueva camiseta alternativa con guiños a su historia y a Riquelme

La flamante indumentaria para la temporada 2026/27 combina elementos de los orígenes de Boca con el modelo de 2006/07, cuando volvió Riquelme.

+ Seguir en
Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Boca presentó su nueva camiseta alternativa.

Boca presentó su nueva camiseta alternativa.

Boca dio a conocer su nueva camiseta alternativa para la temporada 2026/27, una propuesta que recupera elementos vinculados con los primeros tiempos de la historia del club y, al mismo tiempo, evoca una etapa especialmente recordada por los hinchas, con Juan Román Riquelme como una de sus principales figuras.

Lee además
BocaJuniors goleó a Recoleta 
Deportes.

Boca Juniors goleó a Recoleta y avanzó a los cuartos de la Copa Sudamericana
Racing y Boca repartieron puntos por la sexta fecha del Torneo Clausura.
Deportes.

Racing y Boca empataron 1-1 en un clásico intenso en Avellaneda

El estreno tuvo como escenario La Bombonera y contó con una presentación especial en la renovada platea L, además de una proyección audiovisual realizada sobre los palcos del estadio. A través de sus redes sociales, el club presentó la nueva camiseta como “un homenaje a los orígenes de la pasión Xeneize”.

El nuevo modelo se caracteriza por un fondo predominantemente blanco, atravesado por delgadas líneas verticales en azul marino. En la zona del pecho incorpora además una banda horizontal blanca, mientras que el diseño se completa con cuello de formato redondo y puños blancos.

En la parte superior de la prenda se mantienen las tres franjas características de Adidas sobre los hombros. Como detalle distintivo, el tradicional logo Trefoil ocupa el lugar que habitualmente corresponde al escudo contemporáneo de la marca alemana.

Una camiseta con guiños a Riquelme y a 1906

La propuesta recupera dos momentos destacados de la historia de Boca como ejes de su estética. El primero corresponde al modelo alternativo que el club llevó durante la temporada 2006/07, un período especialmente recordado por el regreso de Juan Román Riquelme y por la obtención de la que hasta hoy es la última Copa Libertadores conquistada por el Xeneize.

La segunda inspiración se encuentra mucho más atrás en el tiempo y está vinculada con los primeros años de la institución. En 1906, apenas un año después de su fundación, Boca utilizó una camiseta blanca con finas líneas negras, un antecedente que también fue recuperado para darle identidad al nuevo diseño.

El lanzamiento está acompañado por el lema “De las raíces de La Boca al corazón de cada hincha”, una frase que resume el espíritu detrás de la nueva propuesta.

El concepto de la camiseta también pone en valor el papel que tuvieron los inmigrantes genoveses en la formación de la identidad tanto de Boca como del barrio de La Boca. Esa herencia histórica fue reinterpretada y llevada a una estética contemporánea, con el objetivo de combinar elementos del pasado del club con una imagen renovada.

Los detalles de la nueva camiseta de Boca

Entre las características técnicas del nuevo modelo se encuentra la incorporación de la tecnología Climacool, junto con diferentes zonas de ventilación pensadas para favorecer la circulación del aire y brindar una mayor comodidad y transpirabilidad durante la práctica deportiva.

En cuanto a la estética, la camiseta presenta un detalle que la distingue especialmente en la zona del pecho: el escudo de Boca aparece sin las estrellas que suelen acompañar al emblema del club. De esta manera, el diseño se diferencia de varias de las camisetas presentadas en las últimas temporadas.

La flamante indumentaria alternativa de Boca comenzará a comercializarse a partir de este viernes 28 de agosto. Sin embargo, todavía resta definir en qué partido el primer equipo la vestirá por primera vez de manera oficial.

Por el momento, todo indica que no será utilizada frente a Lanús por el Torneo Clausura. En cambio, una de las posibilidades que se manejan es que el estreno se produzca el próximo miércoles 2 de septiembre ante Vélez, en el encuentro correspondiente a los octavos de final de la Copa Argentina.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Boca Juniors goleó a Recoleta y avanzó a los cuartos de la Copa Sudamericana

Racing y Boca empataron 1-1 en un clásico intenso en Avellaneda

Boca Juniors vs Lanús: previa, horario y cómo llegan para la fecha 7 del Clausura

Copa Sudamericana: Boca Juniors va por el pase a cuartos de final

Julián Alvarez volvió a faltar al entrenamiento del Atlético de Madrid

Lo que se lee ahora
Tata Farjat, el jujeño que hizo del fútbol una forma de vida video
Jujuy.

Tata Farjat, el jujeño que hizo del fútbol una forma de vida

Por  Agustina Medina

Las más leídas

Luna de Sangre en Jujuy.
Jujuy.

Las fotos de la luna de sangre en Jujuy

Tata Farjat, el jujeño que hizo del fútbol una forma de vida video
Jujuy.

Tata Farjat, el jujeño que hizo del fútbol una forma de vida

Luna de sangre.
Sociedad.

Eclipse lunar de agosto 2026: cómo repercute en cada signo del zodíaco

GLOF: qué hay detrás del fenómeno que golpeó Nepal y es una amenaza para Argentina y Chile. 
Ciencia

GLOF: qué hay detrás del fenómeno que golpeó Nepal y es una amenaza para Argentina y Chile

Incendio en Volcán video
Jujuy.

Incendio en Volcán: Trabajan varias dotaciones de bomberos y recomiendan circular con precaución por Ruta 9

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel