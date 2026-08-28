Boca estrenó su nueva camiseta alternativa con guiños a su historia y a Riquelme

Boca dio a conocer su nueva camiseta alternativa para la temporada 2026/27 , una propuesta que recupera elementos vinculados con los primeros tiempos de la historia del club y, al mismo tiempo, evoca una etapa especialmente recordada por los hinchas, con Juan Román Riquelme como una de sus principales figuras.

El estreno tuvo como escenario La Bombonera y contó con una presentación especial en la renovada platea L , además de una proyección audiovisual realizada sobre los palcos del estadio. A través de sus redes sociales, el club presentó la nueva camiseta como “un homenaje a los orígenes de la pasión Xeneize” .

El nuevo modelo se caracteriza por un fondo predominantemente blanco , atravesado por delgadas líneas verticales en azul marino . En la zona del pecho incorpora además una banda horizontal blanca , mientras que el diseño se completa con cuello de formato redondo y puños blancos .

En la parte superior de la prenda se mantienen las tres franjas características de Adidas sobre los hombros. Como detalle distintivo, el tradicional logo Trefoil ocupa el lugar que habitualmente corresponde al escudo contemporáneo de la marca alemana .

Un homenaje a los orígenes de la pasión Xeneize,

nueva camiseta alternativa de Boca Juniors, disponible a partir de mañana a las 10 hs.

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A tribute to the origins of the Xeneize passion.

the new Boca Juniors away jersey, available tomorrow. pic.twitter.com/WenlCgsXUz — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) August 27, 2026

Una camiseta con guiños a Riquelme y a 1906

La propuesta recupera dos momentos destacados de la historia de Boca como ejes de su estética. El primero corresponde al modelo alternativo que el club llevó durante la temporada 2006/07, un período especialmente recordado por el regreso de Juan Román Riquelme y por la obtención de la que hasta hoy es la última Copa Libertadores conquistada por el Xeneize.

La segunda inspiración se encuentra mucho más atrás en el tiempo y está vinculada con los primeros años de la institución. En 1906, apenas un año después de su fundación, Boca utilizó una camiseta blanca con finas líneas negras, un antecedente que también fue recuperado para darle identidad al nuevo diseño.

El lanzamiento está acompañado por el lema “De las raíces de La Boca al corazón de cada hincha”, una frase que resume el espíritu detrás de la nueva propuesta.

El concepto de la camiseta también pone en valor el papel que tuvieron los inmigrantes genoveses en la formación de la identidad tanto de Boca como del barrio de La Boca. Esa herencia histórica fue reinterpretada y llevada a una estética contemporánea, con el objetivo de combinar elementos del pasado del club con una imagen renovada.

Los detalles de la nueva camiseta de Boca

Entre las características técnicas del nuevo modelo se encuentra la incorporación de la tecnología Climacool, junto con diferentes zonas de ventilación pensadas para favorecer la circulación del aire y brindar una mayor comodidad y transpirabilidad durante la práctica deportiva.

En cuanto a la estética, la camiseta presenta un detalle que la distingue especialmente en la zona del pecho: el escudo de Boca aparece sin las estrellas que suelen acompañar al emblema del club. De esta manera, el diseño se diferencia de varias de las camisetas presentadas en las últimas temporadas.

La flamante indumentaria alternativa de Boca comenzará a comercializarse a partir de este viernes 28 de agosto. Sin embargo, todavía resta definir en qué partido el primer equipo la vestirá por primera vez de manera oficial.

Por el momento, todo indica que no será utilizada frente a Lanús por el Torneo Clausura. En cambio, una de las posibilidades que se manejan es que el estreno se produzca el próximo miércoles 2 de septiembre ante Vélez, en el encuentro correspondiente a los octavos de final de la Copa Argentina.