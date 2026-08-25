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25 de agosto de 2026 - 10:07
Liga Profesional

Boca Juniors vs Lanús: previa, horario y cómo llegan para la fecha 7 del Clausura

Todo lo que tienes que saber en la previa de Boca Juniors vs Lanús. El duelo, a disputarse en la Bombonera el viernes 28 de agosto, comenzará a las 21:30 (hora Argentina).

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Boca Juniors vs Lanús: previa, horario y cómo llegan para la fecha 7 del Clausura
BsAs (DataFactory)

Boca Juniors recibe el próximo viernes 28 de agosto a Lanús por la fecha 7 del Clausura, a partir de las 21:30 (hora Argentina) en la Bombonera.

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Así llegan Boca Juniors y Lanús

Los dos equipos llegan al encuentro de esta jornada con la aspiración de recuperar la senda del triunfo, ya que ambos vienen de empatar en el torneo en curso.

Últimos resultados de Boca Juniors en partidos del Clausura

En la jornada previa, Boca Juniors igualó 1-1 el juego ante Racing Club. Con resultados irregulares en las 4 jornadas más recientes, el equipo cuenta con 1 triunfo y 3 empates, en los que le han convertido 5 goles y marcó 6 tantos en el rival.

Últimos resultados de Lanús en partidos del Clausura

En la fecha anterior, Lanús logró empatar 1-1 ante Argentinos Juniors. En la temporada reciente, se mantiene con resultados diversos: 3 derrotas y 1 victoria. Pudo convertir 6 goles y sus rivales lograron anotar 7 en su arco.

En el historial de las últimas jornadas, los equipos mostraron 2 triunfos para el local, 1 para el visitante y un total de 2 duelos empatados. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 4 de marzo, en Fase de Grupos del torneo Argentina - Torneo Apertura 2026, y Boca Juniors fue el ganador por 0 a 3.


Fechas y rivales de Boca Juniors en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 8: vs Gimnasia (Mendoza): Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 9: vs Central Córdoba (SE): Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 10: vs San Lorenzo: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 11: vs Unión: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 12: vs Instituto: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Lanús en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 8: vs Defensa y Justicia: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 9: vs Dep. Riestra: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 10: vs Estudiantes: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 11: vs Newell`s: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 12: vs Vélez: Fecha y horario a confirmar
Horario Boca Juniors y Lanús, según país
  • Argentina: 21:30 horas
  • Colombia y Perú: 19:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 20:30 horas

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

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