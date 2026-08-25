Boca Juniors vs Lanús: previa, horario y cómo llegan para la fecha 7 del Clausura

Boca Juniors recibe el próximo viernes 28 de agosto a Lanús por la fecha 7 del Clausura, a partir de las 21:30 (hora Argentina) en la Bombonera.
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Boca Juniors recibe el próximo viernes 28 de agosto a Lanús por la fecha 7 del Clausura, a partir de las 21:30 (hora Argentina) en la Bombonera.
Los dos equipos llegan al encuentro de esta jornada con la aspiración de recuperar la senda del triunfo, ya que ambos vienen de empatar en el torneo en curso.
En la jornada previa, Boca Juniors igualó 1-1 el juego ante Racing Club. Con resultados irregulares en las 4 jornadas más recientes, el equipo cuenta con 1 triunfo y 3 empates, en los que le han convertido 5 goles y marcó 6 tantos en el rival.
En la fecha anterior, Lanús logró empatar 1-1 ante Argentinos Juniors. En la temporada reciente, se mantiene con resultados diversos: 3 derrotas y 1 victoria. Pudo convertir 6 goles y sus rivales lograron anotar 7 en su arco.
En el historial de las últimas jornadas, los equipos mostraron 2 triunfos para el local, 1 para el visitante y un total de 2 duelos empatados. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 4 de marzo, en Fase de Grupos del torneo Argentina - Torneo Apertura 2026, y Boca Juniors fue el ganador por 0 a 3.
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FUENTE: BsAs (DataFactory)
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