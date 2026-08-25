Boca Juniors vs Lanús: previa, horario y cómo llegan para la fecha 7 del Clausura

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Boca Juniors recibe el próximo viernes 28 de agosto a Lanús por la fecha 7 del Clausura, a partir de las 21:30 (hora Argentina) en la Bombonera.

Así llegan Boca Juniors y Lanús Los dos equipos llegan al encuentro de esta jornada con la aspiración de recuperar la senda del triunfo, ya que ambos vienen de empatar en el torneo en curso.

Últimos resultados de Boca Juniors en partidos del Clausura En la jornada previa, Boca Juniors igualó 1-1 el juego ante Racing Club. Con resultados irregulares en las 4 jornadas más recientes, el equipo cuenta con 1 triunfo y 3 empates, en los que le han convertido 5 goles y marcó 6 tantos en el rival.

Últimos resultados de Lanús en partidos del Clausura En la fecha anterior, Lanús logró empatar 1-1 ante Argentinos Juniors. En la temporada reciente, se mantiene con resultados diversos: 3 derrotas y 1 victoria. Pudo convertir 6 goles y sus rivales lograron anotar 7 en su arco.

En el historial de las últimas jornadas, los equipos mostraron 2 triunfos para el local, 1 para el visitante y un total de 2 duelos empatados. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 4 de marzo, en Fase de Grupos del torneo Argentina - Torneo Apertura 2026, y Boca Juniors fue el ganador por 0 a 3.

Fechas y rivales de Boca Juniors en los próximos partidos del Clausura Fecha 8: vs Gimnasia (Mendoza): Fecha y horario a confirmar

Fecha 9: vs Central Córdoba (SE): Fecha y horario a confirmar

Fecha 10: vs San Lorenzo: Fecha y horario a confirmar

Fecha 11: vs Unión: Fecha y horario a confirmar

Fecha 12: vs Instituto: Fecha y horario a confirmar Fechas y rivales de Lanús en los próximos partidos del Clausura Fecha 8: vs Defensa y Justicia: Fecha y horario a confirmar

Fecha 9: vs Dep. Riestra: Fecha y horario a confirmar

Fecha 10: vs Estudiantes: Fecha y horario a confirmar

Fecha 11: vs Newell`s: Fecha y horario a confirmar

Fecha 12: vs Vélez: Fecha y horario a confirmar Horario Boca Juniors y Lanús, según país Argentina: 21:30 horas

Colombia y Perú: 19:30 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 20:30 horas © 2026 DataFactory FUENTE: BsAs (DataFactory)

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