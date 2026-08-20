Racing Club vs Boca Juniors: previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 del Clausura

Racing Club enfrentará a Boca Juniors, en el marco de la fecha 6 del Clausura, el próximo domingo 23 de agosto a partir de las 21:30 (hora Argentina), en el Cilindro.
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Racing Club enfrentará a Boca Juniors, en el marco de la fecha 6 del Clausura, el próximo domingo 23 de agosto a partir de las 21:30 (hora Argentina), en el Cilindro.
Después de caer en su último partido, el equipo local quiere reencontrarse con la victoria delante de su gente y conseguir los tres puntos. La visita sólo rescató una unidad en la jornada anterior y luchará por quedarse con el triunfo.
Racing Club sufrió un duro golpe al caer 0 a 1 en la ultima jornada ante Banfield. En los duelos previos, lleva ganado 1 juego, en 1 el resultado final fue un empate y ha perdido 2. Durante esas jornadas, le han hecho 7 goles y ha marcado 4 a sus contrincantes.
Boca Juniors obtuvo un punto gracias a un empate en 1 frente a Platense. De los últimos partidos que jugó, ha ganado 1, ha perdido 1 y ha empatado 2, con 5 goles a sus rivales y han vencido su valla 7 veces.
En los 5 partidos más recientes entre ellos en este torneo, los locales ganaron 3 y empataron otras 2 veces. Jugaron por última vez en esta competencia el 20 de febrero, en Fase de Grupos del torneo Argentina - Torneo Apertura 2026, y el partido finalizó con un empate a 0.
Nicolás Ramírez será el juez que impartirá justicia en el encuentro.
© 2026 DataFactory
FUENTE: BsAs (DataFactory)
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