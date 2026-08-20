Fallo histórico por acoso escolar en Jujuy: la Justicia dictó medidas de protección para una adolescente

Un caso de acoso escolar y ciberacoso en Jujuy llegó a la Justicia luego de que una adolescente sufriera hostigamientos durante años y tuviera que cambiarse de establecimiento educativo. La abogada Marta Rosa López, MP 5133, explicó en Canal 4 los alcances de la resolución y la calificó como un fallo que marca un precedente en la provincia.

Acoso escolar: una nena quedó parapléjica al ser empujada por una compañera en Corrientes

“Está aumentando considerablemente este tipo de situaciones: bullying, acoso y ciberacoso”, señaló López. Según relató, la madre de la adolescente recurrió a ella después de que la situación continuara pese al cambio de colegio: “Me llamó diciéndome que ya no podía más, que había sacado a su hija de un colegio de gestión privada para llevarla a otro y, sin embargo, las adolescentes seguían acosándola”.

La letrada explicó que los episodios comenzaron cuando la estudiante cursaba primer año. “Le sacaron la carpeta, la quemaron y se filmaron. Las autoridades tomaron conocimiento, se hicieron reuniones y actas”, detalló.

Con el tiempo, el hostigamiento habría incluido aislamiento, amenazas hacia compañeros para que no se relacionaran con la joven y publicaciones ofensivas con terribles insultos en redes sociales. “La hija empezó a aislarse, tenía miedo de salir, miedo de hablar y hasta se responsabilizaba ella de lo que estaba pasando”, sostuvo López.

La abogada remarcó que la familia había acudido varias veces a la institución. “Labraron actas, el colegio se comprometió, pero quedó en actas nada más. Hasta que esta mamá no dio más”, afirmó.

Caso de acoso escolar en Jujuy.

Qué ordenó la Justicia por el caso de acoso escolar

Uno de los puntos centrales fue la conservación de pruebas. “La madre guardó capturas, fotos, chats, todo”, destacó López, quien explicó que ese material acompañó la presentación judicial.

Según la abogada, la respuesta fue rápida: “Presentamos el escrito el lunes a las once de la noche y el martes ya habían salido las medidas de protección”.

La resolución ordenó abstenerse de ejercer actos de violencia, perturbación, intimidación u hostigamiento, tanto personalmente como mediante llamadas, mensajes y plataformas digitales, incluyendo WhatsApp, Telegram, Facebook, Instagram y TikTok.

“No quedarnos callados y actuar como una red. No solamente los padres, el colegio y el Estado”, remarcó López. Además, recomendó a las familias documentar las situaciones: “Vayan al colegio, hagan actas, saquen fotos del acta y ténganlas”.

Finalmente, insistió en la necesidad de escuchar las señales de los adolescentes: “Tenemos que escuchar qué están diciendo, qué mensajes están dando y qué ayuda están pidiendo”.