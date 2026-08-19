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19 de agosto de 2026 - 21:30
Jujuy.

Alerta por perros sueltos en espacios públicos: qué exige la ley en Jujuy

Una vecina advirtió sobre un hombre que saca a pasear a sus perros sin correa por la ciclovía del Acceso Sur y el Parque Xibi Xibi, uno de ellos de raza peligrosa.

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Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Que dice la Ley en Jujuy sobre el cuidado responsable de las mascotas.

Que dice la Ley en Jujuy sobre el cuidado responsable de las mascotas.

La presencia de paseadores con perros sueltos en espacios públicos de San Salvador de Jujuy generó preocupación entre vecinos que utilizan diariamente sectores como la ciclovía del Acceso Sur y el Parque Xibi Xibi. Una mujer reclamó sobre una persona que, según manifestó, suele trasladarse por esos lugares acompañada por cuatro perros uno de raza pitbull, sin correa ni otros elementos de sujeción.

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El planteo volvió a poner en discusión la tenencia responsable de mascotas y las medidas que deben respetarse al sacar a pasear perros, especialmente cuando se trata de ejemplares considerados de manejo especial por la legislación provincial.

El reclamo viral por perros sin correa

Según informó el medio Alto Com, una vecina relató que habitualmente recorre la zona junto a su mascota, a la que lleva con collar y correa, y manifestó su preocupación al observar a cuatro perros y uno de raza pitbull circulando libremente.

La mujer consideró que la situación podría representar un riesgo tanto para otras mascotas como para las personas que utilizan esos espacios para caminar, correr o andar en bicicleta.

Además, contó que consultó a un efectivo policial que se encontraba en el lugar para saber cómo debía proceder. Siempre según su relato, el policía le habría respondido: “¿Te mordieron? ¿Atacaron a tu perro? Deben ser buenitos”.

Ante esa situación, la vecina cuestionó: “¿Hay que esperar a que ocurra un ataque para tomar medidas?”.

¿Los perros pueden circular sin correa en Jujuy?

La Ley Provincial N° 6317 de Régimen de Cuidado Responsable y Protección de los Animales de Compañía establece que los perros que circulan por la vía pública o por lugares abiertos al público deben estar acompañados por una persona responsable, identificados y llevar collar o pretal y una correa no extensible.

La norma contempla una excepción para sectores específicamente habilitados donde los animales pueden permanecer sin correa. Aun en esos casos deben estar identificados, utilizar collar o pretal y permanecer bajo supervisión de su responsable.

También establece que el cuidador debe adoptar medidas para evitar que el animal escape, permanezca sin control en la vía pública o genere molestias o situaciones de riesgo para terceros.

Qué pasa con las razas consideradas de manejo especial

La legislación jujeña utiliza la denominación “perros domésticos de manejo especial” e incluye, entre otras razas y sus cruces, al Pit Bull Terrier, Rottweiler, Dogo Argentino, Bull Terrier, Doberman, Fila Brasileño, Presa Canario y American Staffordshire.

Para estos animales existen requisitos adicionales. Sus responsables deben inscribirlos obligatoriamente en el Registro de Perros de Manejo Especial y la tenencia requiere una licencia administrativa otorgada por la División Canina de la Policía de Jujuy.

Además de la utilización de correa prevista para los perros en general, los ejemplares de manejo especial deben circular por espacios públicos con bozal tipo canasta homologado.

La normativa también establece requisitos vinculados con la capacitación de sus responsables, antecedentes de comportamiento del animal y medidas de prevención. Todo apunta a reducir riesgos y garantizar una convivencia segura entre mascotas y personas.

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