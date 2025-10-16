Tenencia responsable: qué dice la ley de Jujuy sobre las razas "peligrosas"

El Pitbull es la raza más peligrosa Cimarrón Uruguayo, una de las razas "peligrosas" El origen del “Cimarrón Uruguayo” es incierto. Se sabe que desciende de los perros introducidos por los conquistadores españoles y portugueses con el cruce de estos perros abandonados donde solo sobrevivían los más aptos, astutos y fuertes es que nace el Cimarrón Uruguayo.

Luego del reciente ataque de un perro a un niño de 8 años, es pertinente recordar que en Jujuy está vigente desde 2022 la Ley N° 6317 de Tenencia Responsable, que busca garantizar la convivencia segura entre personas y animales.

La norma considera a los animales como “seres sintientes” y establece deberes claros para sus cuidadores.

El texto legal prevé la creación de un Registro Provincial de Razas de Manejo Especial, donde deben inscribirse quienes sean propietarios de perros de razas consideradas de riesgo, entre ellas pitbull, rottweiler, dogo argentino, bull terrier, doberman, presa canario y fila brasileño, entre otras. El objetivo es prevenir ataques y promover el cuidado responsable.

Para poder tener uno de estos animales, los dueños deben registrarse, capacitarse en adiestramiento y utilizar collar y bozal al circular en espacios públicos. Además, la ley contempla un Registro de Maltratadores que sanciona a toda persona que incurra en actos crueles o negligentes hacia los animales.

Cimarrón Uruguayo Cimarrón Uruguayo, una de las razas "peligrosas" El origen del “Cimarrón Uruguayo” es incierto. Se sabe que desciende de los perros introducidos por los conquistadores españoles y portugueses con el cruce de estos perros abandonados donde solo sobrevivían los más aptos, astutos y fuertes es que nace el Cimarrón Uruguayo. El registro provincial de razas "peligrosas" de perros En el registro provincial de raza de perro de manejo especial se encuentran las razas que necesitan cuidados especiales: Akita lnu

American Staffordshire

Bullmastif

Bull Terrier

Doberman

Dogo Argentino

Dogo de Burdeos

Fila Brasileño

Gran Perro Japonés

Mastín Napolitano

Pit Bull Terrier

Presa Canario

Rottweiler

Staffordshire Bull Terrier

Cimarrón Uruguayo

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.