jueves 16 de octubre de 2025

16 de octubre de 2025 - 13:37
Jujuy.

Tenencia responsable: qué dice la ley de Jujuy sobre las razas "peligrosas"

Tras las mordeduras que sufrió un niño por un perro, vuelve el tema de la "Tenencia responsable" y las razas potencialmente peligrosas.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
El Pitbull es la raza más peligrosa

El Pitbull es la raza más peligrosa

Cimarrón Uruguayo, una de las razas peligrosas El origen del "Cimarrón Uruguayo" es incierto. Se sabe que desciende de los perros introducidos por los conquistadores españoles y portugueses con el cruce de estos perros abandonados donde solo sobrevivían los más aptos, astutos y fuertes es que nace el Cimarrón Uruguayo.

Cimarrón Uruguayo, una de las razas "peligrosas"

El origen del “Cimarrón Uruguayo” es incierto. Se sabe que desciende de los perros introducidos por los conquistadores españoles y portugueses con el cruce de estos perros abandonados donde solo sobrevivían los más aptos, astutos y fuertes es que nace el Cimarrón Uruguayo.

La norma considera a los animales como “seres sintientes” y establece deberes claros para sus cuidadores.

El texto legal prevé la creación de un Registro Provincial de Razas de Manejo Especial, donde deben inscribirse quienes sean propietarios de perros de razas consideradas de riesgo, entre ellas pitbull, rottweiler, dogo argentino, bull terrier, doberman, presa canario y fila brasileño, entre otras. El objetivo es prevenir ataques y promover el cuidado responsable.

Para poder tener uno de estos animales, los dueños deben registrarse, capacitarse en adiestramiento y utilizar collar y bozal al circular en espacios públicos. Además, la ley contempla un Registro de Maltratadores que sanciona a toda persona que incurra en actos crueles o negligentes hacia los animales.

Cimarrón Uruguayo
Cimarrón Uruguayo, una de las razas

Cimarrón Uruguayo, una de las razas "peligrosas"

El origen del “Cimarrón Uruguayo” es incierto. Se sabe que desciende de los perros introducidos por los conquistadores españoles y portugueses con el cruce de estos perros abandonados donde solo sobrevivían los más aptos, astutos y fuertes es que nace el Cimarrón Uruguayo.

El registro provincial de razas "peligrosas" de perros

En el registro provincial de raza de perro de manejo especial se encuentran las razas que necesitan cuidados especiales:

  • Akita lnu
  • American Staffordshire
  • Bullmastif
  • Bull Terrier
  • Doberman
  • Dogo Argentino
  • Dogo de Burdeos
  • Fila Brasileño
  • Gran Perro Japonés
  • Mastín Napolitano
  • Pit Bull Terrier
  • Presa Canario
  • Rottweiler
  • Staffordshire Bull Terrier
  • Cimarrón Uruguayo

