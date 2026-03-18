Salta: la justicia avaló el secuestro de un pitbull por ataques en la vía pública

La Justicia de Salta ordenó el allanamiento de una vivienda de barrio Santa Cecilia de la capital y el secuestro de un perro pitbull negro , luego de una nueva denuncia por lesiones ocurridas en la vía pública durante los últimos días .

Preocupación. ¿Cómo está el nene de Jujuy que fue mordido en la cara por un pitbull?

Indignante. Palpalá: un pitbull se metió a una casa, mató a un caniche y la familia pide justicia

El animal volvió a ser trasladado al Hospital Público de Mascotas de la Municipalidad de Salta, donde recibirá adiestramiento y desensibilización bajo supervisión profesional. La medida fue solicitada por la Unidad Fiscal Contravencional (UFICON).

La medida llega en el marco de la denuncia de un hombre que relató que el pasado 11 de marzo caminaba por la calle cuando, de manera imprevista, el perro salió de una casa y se abalanzó sobre él, provocándole heridas en el brazo izquierdo.

Tras el ataque, la víctima fue asistida por un familiar y trasladada primero a un centro de salud y luego al hospital San Bernardo. En el lugar también intervino personal policial ante la reacción de vecinos , que expresaron su malestar y advirtieron que no sería un episodio aislado.

Salta: la justicia avaló el secuestro de un pitbull (Foto ilustrativa) Salta: la justicia avaló el secuestro de un pitbull (Foto ilustrativa)

Seis denuncias previas por mordeduras

De acuerdo con los antecedentes incorporados a la causa, entre 2024 y 2025 ya se habían registrado seis denuncias por mordeduras atribuidas al mismo animal. A partir de esos antecedentes y del nuevo hecho denunciado, la Fiscalía dispuso una serie de medidas para verificar lo ocurrido.

Entre ellas, comisionó a personal policial para constatar los hechos, realizar un relevamiento vecinal y obtener registros fotográficos del perro y del lugar donde se produjo el ataque. Con esos elementos y el informe médico de la víctima, se pidió formalmente el secuestro del animal.

Ya había sido retirado y luego restituido a su dueña

No es la primera vez que el animal era apartado de su propietaria. En una intervención anterior, el perro ya había sido secuestrado y derivado a la Subsecretaría de Bienestar Animal para un proceso de reeducación antes de una eventual reinserción.

Luego de un período de evaluación, los profesionales que intervinieron consideraron que el can estaba en condiciones de ser restituido, siempre que se cumplieran medidas estrictas de resguardo. Entre ellas, que permaneciera en un espacio cerrado y seguro, que solo saliera con correa y bozal, y que continuara con el proceso de adiestramiento y desensibilización bajo supervisión profesional.

La restitución a su propietaria se concretó el 11 de julio de 2025. Ahora, tras la nueva denuncia, el perro volverá a permanecer bajo control del Hospital de Mascotas mientras avanza la investigación.