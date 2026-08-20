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20 de agosto de 2026 - 07:13
Elecciones.

FNE 2026: Alumnos de la EET 1 de Palpalá llevan el voto electrónico a distintas escuelas de Jujuy

El sistema creado por estudiantes de la EET 1 agiliza el escrutinio y ya fue utilizado en Palpalá, San Salvador de Jujuy, Humahuaca y van por más.

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Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Voto electronico en la Fiesta Nacional de los Estudiantes creado por los alumnos de Palpalá.

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Un sistema que permite conocer los resultados en minutos

La propuesta busca simplificar uno de los momentos centrales de cada elección: el recuento de votos. En lugar de utilizar planillas, calculadoras y realizar las cuentas de manera manual, el sistema procesa la información de manera automática.

“Los jurados ponen su voto y ya el sistema los contabiliza automáticamente, sin perder tiempo con planillas, sacando la calculadora, dividiendo y sacando los puntajes finales”, explicó Lautaro Alancay.

Una vez terminada la elección, el procedimiento también se agiliza. Los estudiantes explicaron que los jurados cuentan con una opción para finalizar la votación y, desde ese momento, los resultados pueden estar impresos en aproximadamente tres a cinco minutos.

Además del ahorro de tiempo, los alumnos consideran que la herramienta aporta mayor claridad al proceso. Según explicaron, al quedar los votos registrados directamente en el sistema se reducen las dudas que pueden surgir durante un recuento realizado de forma manual.

De un concurso escolar a recorrer elecciones de la FNE

El proyecto nació dentro de la propia EET 1 a partir de una iniciativa de los docentes, quienes organizaron un concurso para que estudiantes de diferentes años presentaran sus propuestas.

“No fue fácil. Tuvimos un mes para hacer todo el sistema y después lo tuvimos que defender y presentar ante un jurado. El mejor fue el nuestro”, recordaron los jóvenes.

Para desarrollar la herramienta dividieron el trabajo en tres áreas principales: la estética y diseño del sistema, la programación y lógica de funcionamiento, y las conexiones con la computadora junto con el almacenamiento de los votos.

El proceso no terminó con aquella primera presentación. Cada elección se convirtió también en una prueba para detectar posibles inconvenientes y realizar mejoras.

“Los errores siempre van a estar, pero eso nos ayuda a mejorar nuestro sistema. Recibimos varias opiniones de los jurados que nos sirvieron mucho y lo vamos mejorando en cada elección”, señalaron.

Ya pasaron por Palpalá, San Salvador y Humahuaca

El sistema comenzó a utilizarse en distintas elecciones estudiantiles. Los alumnos indicaron que participaron en casi todos los comicios realizados en Palpalá, además de visitar establecimientos de San Salvador de Jujuy y llegar hasta Humahuaca.

Pero el recorrido continuará. Los estudiantes fueron invitados a participar de la Elección Departamental de Palpalá, prevista para el 4 de septiembre, y también recibieron una convocatoria para estar presentes en la Elección Departamental de Humahuaca, que se realizará en Tres Cruces.

Para Lautaro y Gabriel, el proyecto también representa otra manera de mostrar el trabajo que se realiza dentro de la institución.

“En la escuela se destacan muchas más cosas que las carrozas: tenemos las olimpíadas, ahora el sistema y muchas cosas más. Siempre estamos buscando dejar a la escuela en lo más alto”, expresaron.

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