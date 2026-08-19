La Fundación Ideas se suma a la FNE 2026 con la elección de representante

La Fundación Ideas avanza con distintas propuestas para que adolescentes y adultos que asisten a la institución puedan participar activamente de la Fiesta Nacional de los Estudiantes - FNE 2026 . Marcela Herrera, referente de la institución, contó que ya realizaron actividades junto a establecimientos educativos y que el próximo 4 de septiembre tendrán su propia elección.

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La iniciativa busca que los jóvenes no sean solamente espectadores de la FNE, sino que puedan involucrarse en los preparativos, compartir jornadas con otros estudiantes y vivir la celebración desde adentro.

Uno de los primeros encuentros se realizó en el Finde Estudiantil junto a estudiantes del colegio Pablo Pizzurno. Marcela explicó que los jóvenes de la Fundación participaron en la confección de elementos que luego fueron utilizados por los estudiantes en sus presentaciones.

“Ellos participaron de la confección de la napolitana y de algunos otros elementos que los chicos llevaron para el baile” “Ellos participaron de la confección de la napolitana y de algunos otros elementos que los chicos llevaron para el baile”

También se concretó una jornada con alumnos de otro establecimiento secundario que se encuentra trabajando en su carroza. Desde el colegio solicitaron colaboración con diferentes materiales y los integrantes de Fundación Ideas se sumaron a la propuesta.

A partir de ese encuentro realizaron una jornada de elaboración de flores, una actividad que tendrá continuidad durante las próximas semanas.

La modalidad será de intercambio: algunos días los jóvenes de Fundación Ideas asistirán al colegio para colaborar y, en otras oportunidades, los estudiantes secundarios visitarán la institución.

Para Córdova, estos encuentros permiten que los jóvenes compartan espacios, trabajen de igual a igual y se sientan parte de una de las celebraciones más importantes de Jujuy.

Tendrán su propia elección el 4 de septiembre

El momento más esperado llegará el viernes 4 de septiembre desde las 17 horas, cuando los adolescentes y adultos de la institución realicen su elección en una de las sedes de Fundación Ideas, ubicada sobre calle Hipólito Yrigoyen.

Participarán jóvenes del Centro de Día y del Centro Educativo Terapéutico, que funciona en Guerrero.

Durante la jornada se elegirá una candidata, princesas y también al Chico 10. La celebración incluirá música, DJ y distintas actividades pensadas especialmente para los participantes.

“Están contentísimos” “Están contentísimos”

Además, adelantó que existe la posibilidad de que la representante elegida pueda posteriormente desfilar en una carroza, aunque todavía resta obtener las autorizaciones correspondientes.

Buscan regalos para que todos reciban un presente

Desde Fundación Ideas también iniciaron una convocatoria a comerciantes y personas que quieran colaborar con regalos para la jornada.

Córdova explicó que, más allá de que exista una elección formal, la intención es que todas las participantes reciban un reconocimiento.

“Si bien se elige una reina y sus princesas, hablando de inclusión, un poco todas son reinas” “Si bien se elige una reina y sus princesas, hablando de inclusión, un poco todas son reinas”

Por ese motivo buscan presentes tanto para las jóvenes como para quienes participen de la elección del Chico 10.

La referente remarcó que el objetivo principal es garantizar una celebración en la que todos puedan sentirse protagonistas y disfrutar de la FNE en igualdad de condiciones.