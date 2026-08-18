FNE 2026: Jean Piaget presentó a sus tres candidatas para la elección

Candidatas del colegio Jean Piaget.

El colegio Jean Piaget ya comenzó a vivir la previa de una de las jornadas más esperadas por su comunidad educativa. La institución presentó oficialmente a las tres candidatas que participarán de la elección estudiantil, prevista para el próximo miércoles 26 de agosto a las 18 horas en el establecimiento.

Tres candidatas buscarán representar al Jean Piaget En esta oportunidad serán tres las estudiantes que competirán por convertirse en la nueva representante del colegio:

Valentina Emma Zeballos

Sol Leaño

Soledad Choque Quedan cinco elecciones de colegios antes de la Elección Capital Las instituciones que aún deben definir a sus representantes son:

Bachillerato Provincial 15

Colegio Cristo Rey

Colegio Jean Piaget

Secundario de Arte 42

Secundario 23 de Ocloyas - Jueves 27 de agosto a las 18 Una vez que se completen estas elecciones, quedará conformada la lista de representantes que participarán de la instancia que reunirá a los colegios de San Salvador de Jujuy.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Todo Jujuy (@diariotodojujuy) Agenda completa de la Fiesta Nacional de los Estudiantes 2026 Sábado 12 de septiembre - Pintada Estudiantil - 9 a 13 en Ciudad Cultural

Domingo 13 de septiembre - Elección Capital - 21 horas en Ciudad Cultural

Miércoles 16 de septiembre - Desfile Bienvenida Primavera - 18 hs en Ciudad Cultural

Jueves 17 de septiembre - Desfile grupo A - 20 hs en Ciudad Cultural

Viernes 18 de septiembre - Desfile grupo B - 20 hs en Ciudad Cultural

Sábado 19 de septiembre - Desfile doble - 19 hs en Ciudad Cultural

Domingo 20 de septiembre - Exposición de Carrozas - 16 a 20 en Ciudad Cultural

Domingo 20 de septiembre - Elección del Paje 10 - 18 hs en Ciudad Cultural

Lunes 21 de septiembre - Exposición de carrozas - 15 a 18 hs en Ciudad Cultural

Lunes 21 de septiembre - Elección Provincial - 21 hs en Ciudad Cultural

Martes 22 de septiembre - Congreso de la Juventud

Martes 22 de septiembre - Desfile doble - 19 hs en Ciudad Cultural

Miércoles 23 de septiembre - Congreso de la Juventud

Jueves 24 de septiembre - Día del Carrocero - 14 a 17 en Ciudad Cultural

Jueves 24 de septiembre - Desfile doble - 19 hs en Ciudad Cultural

Sábado 26 de septiembre - Entrega de premios - 18 hs en Ciudad Cultural

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