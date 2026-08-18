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18 de agosto de 2026 - 18:17
Fiesta.

FNE 2026: Jean Piaget presentó a sus tres candidatas para la elección

La elección será el miércoles 26 de agosto a las 18 horas en el establecimiento.

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Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Candidatas del colegio Jean Piaget.

Candidatas del colegio Jean Piaget.

El colegio Jean Piaget ya comenzó a vivir la previa de una de las jornadas más esperadas por su comunidad educativa. La institución presentó oficialmente a las tres candidatas que participarán de la elección estudiantil, prevista para el próximo miércoles 26 de agosto a las 18 horas en el establecimiento.

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Tres candidatas buscarán representar al Jean Piaget

En esta oportunidad serán tres las estudiantes que competirán por convertirse en la nueva representante del colegio:

  • Valentina Emma Zeballos
  • Sol Leaño
  • Soledad Choque

Quedan cinco elecciones de colegios antes de la Elección Capital

Las instituciones que aún deben definir a sus representantes son:

  • Bachillerato Provincial 15
  • Colegio Cristo Rey
  • Colegio Jean Piaget
  • Secundario de Arte 42
  • Secundario 23 de Ocloyas - Jueves 27 de agosto a las 18

Una vez que se completen estas elecciones, quedará conformada la lista de representantes que participarán de la instancia que reunirá a los colegios de San Salvador de Jujuy.

Agenda completa de la Fiesta Nacional de los Estudiantes 2026

  • Sábado 12 de septiembre - Pintada Estudiantil - 9 a 13 en Ciudad Cultural
  • Domingo 13 de septiembre - Elección Capital - 21 horas en Ciudad Cultural
  • Miércoles 16 de septiembre - Desfile Bienvenida Primavera - 18 hs en Ciudad Cultural
  • Jueves 17 de septiembre - Desfile grupo A - 20 hs en Ciudad Cultural
  • Viernes 18 de septiembre - Desfile grupo B - 20 hs en Ciudad Cultural
  • Sábado 19 de septiembre - Desfile doble - 19 hs en Ciudad Cultural
  • Domingo 20 de septiembre - Exposición de Carrozas - 16 a 20 en Ciudad Cultural
  • Domingo 20 de septiembre - Elección del Paje 10 - 18 hs en Ciudad Cultural
  • Lunes 21 de septiembre - Exposición de carrozas - 15 a 18 hs en Ciudad Cultural
  • Lunes 21 de septiembre - Elección Provincial - 21 hs en Ciudad Cultural
  • Martes 22 de septiembre - Congreso de la Juventud
  • Martes 22 de septiembre - Desfile doble - 19 hs en Ciudad Cultural
  • Miércoles 23 de septiembre - Congreso de la Juventud
  • Jueves 24 de septiembre - Día del Carrocero - 14 a 17 en Ciudad Cultural
  • Jueves 24 de septiembre - Desfile doble - 19 hs en Ciudad Cultural
  • Sábado 26 de septiembre - Entrega de premios - 18 hs en Ciudad Cultural

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