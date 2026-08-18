FNE 2026: Jean Piaget presentó a sus tres candidatas para la elección

El colegio Jean Piaget ya comenzó a vivir la previa de una de las jornadas más esperadas por su comunidad educativa. La institución presentó oficialmente a las tres candidatas que participarán de la elección estudiantil, prevista para el próximo miércoles 26 de agosto a las 18 horas en el establecimiento.
Tres candidatas buscarán representar al Jean Piaget
En esta oportunidad serán tres las estudiantes que competirán por convertirse en la nueva representante del colegio:
- Valentina Emma Zeballos
- Sol Leaño
- Soledad Choque
Quedan cinco elecciones de colegios antes de la Elección Capital
Las instituciones que aún deben definir a sus representantes son:
- Bachillerato Provincial 15
- Colegio Cristo Rey
- Colegio Jean Piaget
- Secundario de Arte 42
- Secundario 23 de Ocloyas - Jueves 27 de agosto a las 18
Una vez que se completen estas elecciones, quedará conformada la lista de representantes que participarán de la instancia que reunirá a los colegios de San Salvador de Jujuy.
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