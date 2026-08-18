FNE 2026: Cochinoca elegirá a su representante en Santuario de Tres Pozos

FNE 2026 - Cochinoca elegirá a su representante en Tres Pozos (imagen de archivo)

La elección departamental de Cochinoca se realizará el jueves 20 de agosto desde las 11 de la mañana en el Colegio Secundario N° 50 de Santuario de Tres Pozos , donde 12 candidatas buscarán convertirse en la nueva representante del departamento rumbo a la Fiesta Nacional de los Estudiante s. La actividad tendrá como horario formal de cierre las 15, aunque desde la organización anticiparon que podría extenderse.

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Diego Román y Graciela Flores, docentes de la institución, contaron cómo se prepara la comunidad para recibir por segunda vez una elección departamental y destacaron el trabajo que realizan desde el año pasado junto a alumnos, familias y vecinos.

En total serán 12 las candidatas que participarán de la elección. También estarán presentes la representante saliente y el Chico 10 saliente, por lo que la organización deberá recibir y acompañar a 14 estudiantes durante las actividades previstas.

Las jóvenes llegarán a la localidad durante el miércoles , un día antes de la elección. La propuesta incluye un recorrido por las Salinas Grandes , los domos y otros puntos de la zona, para que puedan conocer parte del paisaje y de la comunidad anfitriona.

La elección comenzará el jueves a las 11. Los docentes explicaron que se eligió el horario del mediodía teniendo en cuenta las bajas temperaturas y el viento característicos de la zona, aunque recomendaron a quienes asistan llevar abrigo y protector solar.

Además de la elección, habrá música y distintas sorpresas preparadas para las candidatas y el público. Entre los artistas anunciados se encuentra Lautaro Monzón.

Una comunidad entera detrás de la elección de Cochinoca

La organización representa un importante desafío para el Secundario N° 50. Docentes, alumnos, padres, cooperadora y habitantes de Santuario de Tres Pozos vienen trabajando desde el año pasado en diferentes comisiones.

“Nos dividimos en comisiones con todos los docentes y trabajamos de la mano de la comunidad”, explicó Graciela Flores, coordinadora del establecimiento.

Entre las tareas se encuentran el traslado de las candidatas, hospedaje, recepción, organización de los recorridos, seguridad y logística para los docentes acompañantes. También deben garantizar la presencia de locutores y del jurado que llegará desde San Salvador de Jujuy.

“Nos dividimos en comisiones con todos los docentes y trabajamos de la mano de la comunidad” “Nos dividimos en comisiones con todos los docentes y trabajamos de la mano de la comunidad”

Para los profesores, llevar una elección de estas características hasta una pequeña localidad puneña también representa una oportunidad de mostrar su identidad.

Román destacó el entusiasmo de los estudiantes y aseguró que los jóvenes “quieren mostrarse, mostrar su pueblo” y compartir la cultura de Santuario de Tres Pozos con quienes lleguen desde otros puntos de la provincia.

La comunidad tiene aproximadamente 500 habitantes y se encuentra a unas tres horas de San Salvador de Jujuy, después de las Salinas Grandes. Muchos de sus habitantes trabajan como guías turísticos en ese reconocido destino.

Del carruaje a una carroza para la FNE 2026

Mientras ultiman los detalles de la elección departamental, los estudiantes también trabajan pensando en su participación en la Fiesta Nacional de los Estudiantes.

La Promo 2026 del colegio está integrada por apenas cinco estudiantes: cuatro varones y una mujer, pero detrás del proyecto se movilizan docentes, padres, abuelos, cooperadora y buena parte del pueblo.

Este año Santuario de Tres Pozos buscará además dar un paso importante: pasará del tradicional carruaje a construir una carroza.

Los docentes evitaron revelar demasiados detalles para conservar la sorpresa, aunque adelantaron que el proyecto tendrá como eje la preservación de la fauna.

“Siempre queremos innovar, querer ir más allá”, señalaron durante la entrevista al describir el espíritu con el que la comunidad se prepara para volver a formar parte de una de las celebraciones estudiantiles más importantes de Jujuy.