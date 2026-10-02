Perico: denuncian una brutal golpiza a una alumna dentro de una escuela

Una adolescente que cursa primer año en la Escuela de Comercio Nº 1 de Perico fue víctima de una violenta agresión dentro del establecimiento educativo . El episodio ocurrió el pasado 10 de septiembre, durante el horario de recreo, y posteriormente un video de la pelea comenzó a circular en redes sociales.

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Alejandra, madre de la menor, realizó una denuncia ante el Ministerio Público de la Acusación el 22 de septiembre. El caso quedó bajo intervención del fiscal Paolo Tezano Pintos, en el marco de una investigación por Delitos contra las Personas. Según relató la mujer, el conflicto comenzó a partir de una situación que, inicialmente, habría sido tomada como un juego entre las estudiantes.

“Mi hija cometió el error de traer una espuma de limpieza de rostro, que es un elemento de trabajo mío, para mostrarla a las compañeras . Empezó, al parecer, como un juego”, explicó en medios de esa ciudad. De acuerdo con su relato, en medio de ese intercambio el producto ingresó accidentalmente en el ojo de otra alumna. Ambas estudiantes fueron al baño para lavarse y, posteriormente, durante el recreo, se produjo la agresión. “En esos cinco minutos cerraron la puerta, hay compañeros que grabaron y a mi hija la agarraron”, sostuvo Alejandra.

La madre aseguró que en el video que se viralizó puede observarse la violencia del ataque y manifestó su preocupación por las posibles consecuencias físicas que pudo haber sufrido su hija. “Se ve claramente cómo la golpea salvajemente. La podría haber matado . ¿Qué pasaba si le daba un golpe más fuerte? Porque le agarró el pelo y le estrelló la cabeza contra el suelo”, expresó.

La mujer indicó que durante la pelea su hija sufrió la fractura de un diente y que, aun cuando otro estudiante intentó intervenir para separar a las jóvenes, la agresión habría continuado. “Ella siguió pateándola hasta que mi hija se desvaneció por tantos golpes”, afirmó.

Alejandra señaló además que posteriormente la adolescente comenzó a sufrir dolores de cabeza y debió ser atendida por profesionales médicos. “Ahora tienen que hacerse estudios médicos en la cabeza, porque esto puede haber traído secuelas. Todo esto pudo haber terminado en tragedia”, manifestó.

Denuncian bullying previo y nuevos hostigamientos

Según contó la madre, el ataque no habría sido un episodio aislado. Aseguró que su hija ya venía sufriendo situaciones de bullying y discriminación dentro del establecimiento. “Mi hija fue desde el principio sufriendo bullying. Ella por miedo no me decía. Muchos compañeros la hostigaban”, relató.

Entre las situaciones que mencionó, afirmó que otros estudiantes se burlaban de la adolescente porque no tiene teléfono celular y por circunstancias vinculadas a su familia. “Ella no tiene celular. Entonces le hacían bullying porque no tiene celular. Después, por qué no tiene papá. Yo soy madre soltera y tengo cuatro niños. Uno le dijo una vez: ‘¿Qué te metés vos si vos no tenés papá?’”, contó.

La mujer también denunció que, una vez cumplidas las sanciones impuestas por la escuela, los episodios continuaron. “Cuando volvieron a clase el día 22 y el día 23, ella siguió sufriendo hostigamiento. Le seguían tirando la mochila, le sacaban la mesa”, señaló.

Según Alejandra, la situación llegó a un punto en el que su hija le manifestó que no quería regresar al establecimiento. “Un día me dijo: ‘Mamá, ya no quiero ir más a la escuela’”, recordó.

La madre pidió medidas en la escuela de Perico

Alejandra explicó que desde la institución le manifestaron que acompañarían a la familia y que tomarían medidas. Sin embargo, aseguró que presentó una nota solicitando la expulsión de las estudiantes señaladas como agresoras y que no obtuvo una respuesta favorable. “Le dije a la directora: cámbialas de turno al menos, porque mi hija también tiene derecho a estudiar y la siguen hostigando”, sostuvo.

La madre afirmó que fueron dos las adolescentes involucradas en la agresión y que las sanciones aplicadas por la institución consistieron en cinco días y la realización de actividades vinculadas a la concientización sobre el bullying. “Le dieron talleres, trabajos prácticos para que concienticen más sobre el bullying, pero eso no fue suficiente”, cuestionó.

También denunció que su hija habría continuado recibiendo amenazas y que, en una oportunidad, una de las estudiantes la habría buscado dentro del baño, situación en la que intervino una preceptora. Debido al impacto emocional que atraviesa la adolescente, Alejandra indicó que por recomendación de una psicóloga continuará temporalmente sus estudios bajo modalidad virtual.

“Mi hija también tiene derecho a estudiar”

La madre confirmó que pidió medidas de protección ante la Justicia al sostener que tanto la adolescente señalada como agresora como familiares de la misma continúan frecuentando su barrio. “Pedí una perimetral. Pido a la Justicia, por favor, que me escuchen, porque esto no tiene que terminar en una tragedia”, expresó.

Alejandra también hizo un llamado para que deje de difundirse el video de la agresión, al remarcar que su hija es menor de edad y que la exposición profundiza el daño emocional. “Este video se viralizó y mi hija está siendo expuesta, siendo una menor. Por eso es petición mía que bajen, por favor, todos los videos, que no sigan subiendo la imagen de mi hija porque la están dañando”, pidió.

Finalmente, remarcó que su principal reclamo es que la adolescente pueda recuperar su vida cotidiana y continuar con sus estudios. “Se siente humillada, se siente excluida, siente que la están discriminando. Mi hija también tiene derecho a estudiar, también tiene derecho a prepararse, a buscar un futuro mejor en una buena institución y hacer su vida normal”, concluyó.