Jujuy nuevamente está bajo alerta amarilla: para cuándo y dónde

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) volvió a incluir a parte de la provincia de Jujuy bajo alerta amarilla, de acuerdo con el pronóstico oficial de Alertas y Advertencias actualizado este viernes 2 de octubre a las 6:29.
En esta oportunidad, la advertencia está vinculada a la presencia de vientos y alcanzará a diferentes sectores de la Puna jujeña durante el sábado 3 de octubre, principalmente en horas de la tarde.
Alerta amarilla por vientos para Jujuy - Imagen creada con IA
Qué zonas de Jujuy están bajo alerta amarilla
Según el mapa de alertas del organismo nacional, la advertencia comprende las zonas puneñas de:
- Cochinoca
- Humahuaca
- Rinconada
- Santa Catalina
- Tilcara
- Tumbaya
- Yavi
El nivel amarillo implica que pueden registrarse fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas, por lo que se recomienda mantenerse informado sobre las actualizaciones oficiales.
Cuándo rige la alerta en Jujuy
De acuerdo con el cuadro difundido por el SMN, la alerta amarilla por viento está prevista para la tarde del sábado 3 de octubre en las regiones mencionadas.
Para este viernes 2 y el domingo 4, el organismo mantiene el nivel verde en las variables meteorológicas que aparecen en el informe, por lo que hasta el momento no se observan otras advertencias para esas jornadas.
Qué significa una alerta amarilla
El sistema de alertas del Servicio Meteorológico Nacional establece distintos niveles según el posible impacto de los fenómenos. El amarillo representa una instancia de información y prevención ante condiciones que podrían generar inconvenientes.
Por este motivo, se aconseja a quienes residan o circulen por la Puna jujeña seguir las comunicaciones oficiales, asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento y extremar las precauciones en rutas y zonas abiertas.
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