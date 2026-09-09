Tercer día consecutivo de alerta amarilla para Jujuy: hasta cuándo rige y para dónde

Jujuy atraviesa este miércoles su tercer día consecutivo bajo alerta amarilla por viento en diferentes sectores del norte y oeste provincial. De acuerdo con la actualización del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el fenómeno afecta principalmente a localidades de la Puna y la zona cordillerana .

Jujuy. Rige alerta amarilla para Jujuy: para cuándo y qué zonas estarán afectadas

El reporte oficial fue actualizado durante la madrugada de este miércoles 9 de septiembre y muestra que las condiciones de alerta continuarán, con distinta duración según el sector, durante este miércoles y el jueves 10.

Uno de los avisos comprende a las zonas de Puna de Cochinoca, Puna de Humahuaca, Puna de Rinconada, Puna de Santa Catalina, Puna de Tilcara, Puna de Tumbaya y Yavi .

Según la línea de tiempo publicada por el SMN, en estos sectores la alerta amarilla por viento estará vigente durante parte de este miércoles y volverá a alcanzar algunas franjas horarias del jueves. Para el viernes 11 , el organismo muestra nivel verde, sin alertas meteorológicas para este fenómeno.

La situación es más persistente en la zona de Cordillera de Cochinoca, Cordillera de Rinconada, Cordillera de Santa Catalina y Cordillera de Susques. Allí, el nivel amarillo se mantiene durante este miércoles y se extenderá también a gran parte del jueves.

Por el momento, para el viernes el SMN tampoco marca alertas en estos sectores de la provincia.

¿Hasta cuándo rige la alerta amarilla en Jujuy?

De acuerdo con el pronóstico oficial disponible este miércoles, las condiciones de alerta se mantendrán hasta el jueves 10 de septiembre, aunque los horarios varían según cada zona.

El viernes 11 aparece, por ahora, completamente en nivel verde tanto para las áreas de la Puna incluidas en el reporte como para los sectores cordilleranos.

El nivel amarillo utilizado por el Servicio Meteorológico Nacional corresponde a una situación que requiere mantenerse informado sobre la evolución de las condiciones meteorológicas.

San Salvador de Jujuy: cómo siguen las temperaturas esta semana

Mientras el viento mantiene bajo alerta a sectores de la provincia, en San Salvador de Jujuy se espera un marcado cambio de temperaturas durante los próximos días.

Este miércoles será una de las jornadas más cálidas de la semana, con una mínima de 6°C y una máxima de 26°C. Para jueves y viernes se prevé un descenso moderado, aunque las tardes continuarán templadas.

El cambio más importante llegará durante el fin de semana, cuando las máximas caerán considerablemente.

Miércoles 9: mínima de 6°C y máxima de 26°C.

mínima de 6°C y máxima de 26°C. Jueves 10: mínima de 10°C y máxima de 23°C.

mínima de 10°C y máxima de 23°C. Viernes 11: mínima de 10°C y máxima de 23°C.

mínima de 10°C y máxima de 23°C. Sábado 12: mínima de 9°C y máxima de 12°C.

mínima de 9°C y máxima de 12°C. Domingo 13: mínima de 5°C y máxima de 8°C.

mínima de 5°C y máxima de 8°C. Lunes 14: mínima de 4°C y máxima de 12°C.

mínima de 4°C y máxima de 12°C. Martes 15: mínima de 7°C y máxima de 21°C.

De esta manera, después de máximas superiores a los 20°C durante la primera parte de la semana, el sábado y especialmente el domingo se presentarán jornadas mucho más frías, con una recuperación prevista recién hacia el martes.