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17 de agosto de 2026 - 10:05
Jujuy.

Sigue la alerta amarilla en Jujuy por fuertes vientos

Varias zonas de Jujuy continúan bajo alerta amarilla por viento. El fenómeno seguirá presente durante el comienzo de esta semana.

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Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Descenso de temperatura y alerta por vientos: cómo sigue el tiempo en Jujuy

Descenso de temperatura y alerta por vientos: cómo sigue el tiempo en Jujuy

Una alerta amarilla por viento en Jujuy continúa vigente durante el comienzo de esta semana y alcanza a distintas localidades de la provincia. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el fenómeno afectará sectores de la Quebrada y la Puna entre este lunes 17, martes 18 y miércoles 19 de agosto.

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El aviso forma parte del Sistema de Alerta Temprana del organismo nacional y advierte sobre condiciones meteorológicas que pueden generar inconvenientes en las zonas alcanzadas. Frente a este escenario, se recomienda mantenerse informado sobre las actualizaciones del pronóstico y tomar las precauciones necesarias.

Alerta amarilla en Jujuy: qué zonas están afectadas

De acuerdo con la información difundida, la advertencia comprende diferentes sectores del norte y oeste provincial. Entre las localidades y departamentos incluidos aparecen Tumbaya, Tilcara, Valle Grande, Humahuaca, Susques, Abra Pampa, Rinconada y La Quiaca.

Descenso de temperatura y alerta por vientos: cómo sigue el tiempo en Jujuy

Descenso de temperatura y alerta por vientos: cómo sigue el tiempo en Jujuy

El nivel amarillo es utilizado cuando existe la posibilidad de que se produzcan fenómenos meteorológicos con capacidad de generar inconvenientes o afectar algunas actividades cotidianas. Por este motivo, quienes deban circular o realizar actividades al aire libre en las áreas comprendidas deberán prestar atención a las actualizaciones.

El estado de las alertas puede modificarse durante el transcurso de las jornadas dependiendo de la evolución de las condiciones meteorológicas. Por eso, resulta importante consultar periódicamente los avisos oficiales y seguir las últimas noticias de Jujuy en TodoJujuy.

El frío también será protagonista durante la semana

Además del viento, el comienzo de la semana estará acompañado por un marcado descenso de las temperaturas. Las jornadas más frías se concentrarán entre lunes, martes y miércoles, con máximas que se ubicarán entre los 12°C y 14°C.

Para este lunes 17 se anticipa una temperatura mínima de 9°C y una máxima de 14°C. El martes 18, en tanto, los registros descenderán hasta una mínima de 7°C y una máxima de apenas 12°C. El miércoles 19 será otra jornada fría, con una mínima estimada de 5°C y una máxima nuevamente cercana a los 12°C.

Cuándo empezará a subir la temperatura en Jujuy

El panorama comenzará a modificarse a partir del jueves. Para el jueves 20 se esperan valores de entre 8°C y 19°C, mientras que el viernes 21 la mínima será de 10°C y la máxima alcanzará los 20°C. Hacia el fin de semana se mantendrían temperaturas más templadas. El sábado 22 tendría una mínima de 9°C y una máxima de 19°C.

De esta manera, el tramo comprendido entre lunes y miércoles será el más frío de la semana, mientras que desde el jueves se prevé una recuperación gradual de las temperaturas en distintos sectores de la provincia.

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