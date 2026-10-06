Papa más cara en Jujuy: baja la oferta y aumentan los precios mayoristas

El mercado argentino de la papa comenzó octubre con una recuperación de los precios mayoristas , en un escenario marcado por la disminución de la oferta de algunas de las principales zonas productoras del país. En Jujuy el kilo supera los 2 mil pesos .

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La papa Spunta proveniente de Tucumán alcanzó valores máximos de $27.000 por bolsa , aunque el precio final puede variar según la calidad, el tamaño, la presentación y las condiciones de cada operación comercial. Uno de los factores que explica la suba es la reducción de la mercadería proveniente del centro y sur del país.

La cosecha está llegando a su etapa final en el Sudeste de la provincia de Buenos Aires , mientras que también disminuyeron los envíos desde Córdoba, especialmente desde la zona de Villa Dolores. Esta menor disponibilidad comenzó a modificar la composición de la oferta y genera una mayor presión sobre los valores mayoristas.

Las cotizaciones no son uniformes y dependen de factores como el calibre, la calidad de los tubérculos y el tipo de presentación . Jujuy también aparece entre las provincias que ganan protagonismo durante esta etapa del año. De acuerdo con informes del Mercado Central de Buenos Aires, la producción jujeña que está llegando al mercado presenta buena calidad .

Sin embargo, una parte importante de esa mercadería se comercializa directamente en los mercados del norte argentino, por lo que la presencia de papa jujeña en Buenos Aires es más limitada.

La evolución de los precios durante las próximas semanas dependerá principalmente del ritmo de cosecha, la calidad de la producción y la cantidad de mercadería que ingrese diariamente a los mercados mayoristas. En este contexto, la menor oferta disponible y el cambio de las zonas proveedoras explican la recuperación que comenzó a observarse en el precio de la papa durante los primeros días de octubre.

Cómo está la venta de la papa en Jujuy

Josefina es vendedora en Jujuy y aseguró que subió el precio en los últimos días. “Está a dos mil el kilo. Estaba a mil, mil quinientos, mil doscientos”, dijo. Consultada si la gente sigue comprando, afirmó que “lleva un kilo, dos kilos. Antes llevaban más cantidad”, y aclaró que la bolsa se consigue entre 25 y 28 mil.

Explicó que la gente lleva “lo que necesitan en el día más que nada”, y no descartó que puede seguir subiendo el precio. “Tal vez, puede ser que sí, puede ser que no. Es un día a día, digamos. Lo que es la papa, cebolla y tomate es día a día”.