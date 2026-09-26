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26 de septiembre de 2026 - 09:20
Producción.

Jujuy aporta casi el 20% de la papaya que ingresa al principal mercado mayorista del país

La provincia representa el 18,78% de los ingresos de esta fruta al Mercado Central de Buenos Aires. También conocida como papaya, se cultiva en el norte argentino.

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La cifra ubica a la provincia detrás de Brasil, que representa el 38,49%, y Corrientes, con el 21,85%. También figuran Salta, con el 12,57%, y Formosa, con el 8,32%. Los porcentajes describen el origen de la papaya que ingresa a ese mercado, no la producción total de la fruta en el país.

Mamón o papaya: dos nombres para la misma fruta

Aunque sus nombres pueden generar confusión, el mamón y la papaya son la misma fruta: Carica papaya. En Argentina y Paraguay es habitual llamarla mamón, mientras que en otros países de Latinoamérica se la conoce principalmente como papaya.

Se trata de una fruta tropical de pulpa dulce y textura suave que se cultiva en distintas provincias del norte argentino, entre ellas Jujuy.

Qué aporta la papaya

La papaya contiene agua, fibra y nutrientes como vitamina C, vitamina A y potasio. En su pulpa también se encuentra la papaína, una enzima que ayuda a descomponer proteínas durante la digestión. Puede comerse fresco, solo o en ensaladas de frutas. En Jujuy, además, el nombre mamón es conocido por su presencia en preparaciones dulces, como el mamón en almíbar.

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