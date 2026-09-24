Jujuy recibió a empresarias de Brasil en el marco del Corredor Bioceánico

Empresarias y emprendedoras de Jujuy y del estado brasileño de Mato Grosso do Sul participaron de un encuentro para conocer sus actividades y evaluar posibles negocios. La reunión se realizó en el marco de la Misión Internacional Técnica SEBRAE DELAS – Argentina 2026 y de la agenda vinculada al Corredor Bioceánico de Capricornio.

La actividad tuvo lugar en el Salón Marcos Paz de la Legislatura de Jujuy. Primero se presentaron los sectores productivos de ambos territorios y, después, las participantes mantuvieron reuniones de vinculación comercial.

Qué sectores participaron del encuentro La convocatoria reunió a representantes de alimentos y agroindustria, productos gourmet, manufacturas, textiles, indumentaria y diseño. También participaron emprendimientos y empresas de turismo, economía creativa, servicios profesionales, logística y comercio exterior.

Según informó el Gobierno provincial, el objetivo fue generar contactos que puedan dar lugar a intercambios comerciales y proyectos de cooperación a mediano y largo plazo, con especial atención a los emprendimientos liderados por mujeres.

El vínculo con el Corredor Bioceánico El encuentro forma parte de las actividades que Jujuy y Mato Grosso do Sul desarrollan alrededor del Corredor Bioceánico de Capricornio. Para las empresas participantes, esta instancia permitió conocer posibles socios y explorar mercados fuera de su territorio. De la jornada participaron el ministro de Desarrollo Económico y Producción, Juan Carlos Abud; el secretario ejecutivo de la Agencia Provincial del Corredor Bioceánico de Capricornio, Alejandro Marenco; y el legislador Mario Fiad, presidente del consejo provincial dedicado al corredor.

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