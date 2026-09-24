Interrupciones programadas de energía en San Pedro y Monterrico este jueves

EJESA informó que este jueves 24 de septiembre se realizarán interrupciones programadas del servicio eléctrico en sectores de San Pedro de Jujuy y Monterrico . Los trabajos se extenderán durante la mañana y hasta aproximadamente las 14 horas. Las tareas forman parte de un cronograma de mejoras y mantenimiento de la red eléctrica.

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En San Pedro de Jujuy , la interrupción está prevista entre las 08:30 y las 14:00 aproximadamente .

Durante ese período se realizará el cambio de crucetas y aisladores , componentes que sostienen y aíslan los conductores eléctricos.

También se llevarán adelante tareas de despeje arbóreo, retirando ramas cercanas a las líneas para prevenir fallas y reforzar la seguridad de la red.

Monterrico: interrupción desde las 9

En Monterrico, los trabajos comenzarán a las 09:00 y se extenderán hasta las 14:00 aproximadamente.

Estarán alcanzados:

Loteo Marcuzzi

Loteo Checa

Loteo ODIJ

San Vicente

Zonas aledañas

En este caso, las tareas estarán centradas principalmente en el despeje de ramas y vegetación próximas a las líneas eléctricas. El objetivo es reducir el riesgo de contactos que puedan generar fallas o futuras interrupciones en el suministro.

Recomiendan tomar precauciones

Desde la empresa indicaron que los horarios son aproximados y que el servicio será normalizado una vez concluidas las tareas.

Se recomienda a los usuarios de las zonas afectadas tomar las precauciones necesarias durante el período informado, especialmente en comercios, viviendas o actividades que dependan de equipamiento eléctrico.

Jueves 24 de septiembre