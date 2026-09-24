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24 de septiembre de 2026 - 07:29
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Interrupciones programadas de energía en San Pedro y Monterrico este jueves

Las interrupciones programadas de energía comenzarán a las 8:30 en San Pedro y a las 9 en Monterrico. El servicio volvería cerca de las 14.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Cortes programados de energia (imagen ilustrativa)

Cortes programados de energia (imagen ilustrativa)

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San Pedro de Jujuy: zonas y horarios

En San Pedro de Jujuy, la interrupción está prevista entre las 08:30 y las 14:00 aproximadamente.

Las zonas alcanzadas serán:

  • Barrio San José
  • 72 Viviendas
  • 74 Viviendas
  • Sectores aledaños

Durante ese período se realizará el cambio de crucetas y aisladores, componentes que sostienen y aíslan los conductores eléctricos.

También se llevarán adelante tareas de despeje arbóreo, retirando ramas cercanas a las líneas para prevenir fallas y reforzar la seguridad de la red.

Monterrico: interrupción desde las 9

En Monterrico, los trabajos comenzarán a las 09:00 y se extenderán hasta las 14:00 aproximadamente.

Estarán alcanzados:

  • Loteo Marcuzzi
  • Loteo Checa
  • Loteo ODIJ
  • San Vicente
  • Zonas aledañas

En este caso, las tareas estarán centradas principalmente en el despeje de ramas y vegetación próximas a las líneas eléctricas. El objetivo es reducir el riesgo de contactos que puedan generar fallas o futuras interrupciones en el suministro.

Recomiendan tomar precauciones

Desde la empresa indicaron que los horarios son aproximados y que el servicio será normalizado una vez concluidas las tareas.

Se recomienda a los usuarios de las zonas afectadas tomar las precauciones necesarias durante el período informado, especialmente en comercios, viviendas o actividades que dependan de equipamiento eléctrico.

Jueves 24 de septiembre

  • San Pedro: de 08:30 a 14:00 aproximadamente.
  • Monterrico: de 09:00 a 14:00 aproximadamente.

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