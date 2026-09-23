Interrupción programada de energía este miércoles en San Salvador de Jujuy

Este miércoles 23 de septiembre se realizará una interrupción programada del servicio de energía eléctrica en distintos sectores de San Salvador de Jujuy. Los trabajos se desarrollarán entre las 8 y las 14 y afectarán principalmente al barrio Bajo La Viña y zonas cercanas.
La medida responde a tareas de mantenimiento y mejoras previstas sobre la red eléctrica.
Qué zonas estarán alcanzadas
La interrupción comprenderá sectores de Bajo La Viña, entre las calles:
- B. Van Schull
- Selin Issa
- América
- Palma Carrillo
- Avenida Balbín
- Zenarruza
- Margen del río Grande
También podrán verse alcanzadas zonas aledañas.
Qué trabajos se realizarán en San Salvador de Jujuy
Durante la jornada se llevarán adelante mejoras en el distribuidor y reparaciones de apéndices de la red eléctrica. El objetivo, según se indicó, es optimizar componentes considerados fundamentales para mejorar el desempeño, la seguridad y la confiabilidad del sistema de distribución.
Las tareas están previstas entre las 08:00 y las 14:00 aproximadamente.
Desde la empresa recomiendan a los usuarios tomar las precauciones necesarias durante ese período, especialmente en aquellos hogares o comercios que dependan de equipamiento eléctrico de manera continua.
Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.
Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.