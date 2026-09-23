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23 de septiembre de 2026 - 08:53
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Interrupción programada de energía este miércoles en San Salvador de Jujuy

La interrupción programada será este miércoles de 8 a 14 en sectores de Bajo La Viña y zonas cercanas de San Salvador de Jujuy.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Interrupción programada de energía en Jujuy (Imagen ilustrativa realizada con IA)

Interrupción programada de energía en Jujuy (Imagen ilustrativa realizada con IA)

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La medida responde a tareas de mantenimiento y mejoras previstas sobre la red eléctrica.

Qué zonas estarán alcanzadas

La interrupción comprenderá sectores de Bajo La Viña, entre las calles:

  • B. Van Schull
  • Selin Issa
  • América
  • Palma Carrillo
  • Avenida Balbín
  • Zenarruza
  • Margen del río Grande

También podrán verse alcanzadas zonas aledañas.

Qué trabajos se realizarán en San Salvador de Jujuy

Durante la jornada se llevarán adelante mejoras en el distribuidor y reparaciones de apéndices de la red eléctrica. El objetivo, según se indicó, es optimizar componentes considerados fundamentales para mejorar el desempeño, la seguridad y la confiabilidad del sistema de distribución.

Las tareas están previstas entre las 08:00 y las 14:00 aproximadamente.

Desde la empresa recomiendan a los usuarios tomar las precauciones necesarias durante ese período, especialmente en aquellos hogares o comercios que dependan de equipamiento eléctrico de manera continua.

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