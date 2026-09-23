Interrupción programada de energía este miércoles en San Salvador de Jujuy

Este miércoles 23 de septiembre se realizará una interrupción programada del servicio de energía eléctrica en distintos sectores de San Salvador de Jujuy. Los trabajos se desarrollarán entre las 8 y las 14 y afectarán principalmente al barrio Bajo La Viña y zonas cercanas.

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La medida responde a tareas de mantenimiento y mejoras previstas sobre la red eléctrica.

La interrupción comprenderá sectores de Bajo La Viña , entre las calles:

Qué trabajos se realizarán en San Salvador de Jujuy

Durante la jornada se llevarán adelante mejoras en el distribuidor y reparaciones de apéndices de la red eléctrica. El objetivo, según se indicó, es optimizar componentes considerados fundamentales para mejorar el desempeño, la seguridad y la confiabilidad del sistema de distribución.

Las tareas están previstas entre las 08:00 y las 14:00 aproximadamente.

Desde la empresa recomiendan a los usuarios tomar las precauciones necesarias durante ese período, especialmente en aquellos hogares o comercios que dependan de equipamiento eléctrico de manera continua.