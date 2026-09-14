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14 de septiembre de 2026 - 07:31
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Interrupción programada de energía este lunes en San Salvador de Jujuy y Aguas Calientes

EJESA realizará trabajos este lunes en San Salvador de Jujuy y Aguas Calientes. Habrá interrupciones programadas entre la mañana y el mediodía.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Interrupción programada de energía este lunes en San Salvador de Jujuy y Aguas Calientes

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San Salvador de Jujuy: de 8 a 14

La interrupción alcanzará a Antena Cerro Claro, Familia Morales y zonas aledañas.

En ese sector se realizará el cambio de crucetas y aisladores, componentes que sostienen y aíslan los conductores eléctricos. También habrá poda preventiva y retiro de ramas cercanas a las líneas eléctricas, con el objetivo de prevenir fallas y mejorar la seguridad de la red.

Aguas Calientes: de 9 a 14

En Aguas Calientes, las tareas alcanzarán a:

  • Aguas Calientes.
  • Loteo Flemin.
  • Barrio Ortega.
  • Cuatro Caminos.
  • Loteo López.
  • Barrio 1° de Agosto.
  • Zonas aledañas.

En este caso, EJESA realizará despeje arbóreo, retirando ramas y vegetación próximas al tendido eléctrico para evitar contactos que puedan generar fallas o nuevas interrupciones del servicio.

Los horarios informados son aproximados y pueden variar de acuerdo con el avance de los trabajos.

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