Interrupción programada de energía este lunes en San Salvador de Jujuy y Aguas Calientes

EJESA realizará este lunes 14 de septiembre interrupciones programadas de energía eléctrica en sectores de San Salvador de Jujuy y Aguas Calientes. Los trabajos comenzarán a las 8 en Capital y a las 9 en Aguas Calientes, y se extenderán hasta las 14 aproximadamente.

San Salvador de Jujuy: de 8 a 14 La interrupción alcanzará a Antena Cerro Claro, Familia Morales y zonas aledañas.

En ese sector se realizará el cambio de crucetas y aisladores, componentes que sostienen y aíslan los conductores eléctricos. También habrá poda preventiva y retiro de ramas cercanas a las líneas eléctricas, con el objetivo de prevenir fallas y mejorar la seguridad de la red.

Aguas Calientes: de 9 a 14 En Aguas Calientes, las tareas alcanzarán a:

Aguas Calientes.

Loteo Flemin.

Barrio Ortega.

Cuatro Caminos.

Loteo López.

Barrio 1° de Agosto.

Zonas aledañas. En este caso, EJESA realizará despeje arbóreo, retirando ramas y vegetación próximas al tendido eléctrico para evitar contactos que puedan generar fallas o nuevas interrupciones del servicio. Los horarios informados son aproximados y pueden variar de acuerdo con el avance de los trabajos.

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