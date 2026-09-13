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13 de septiembre de 2026 - 11:19
Jujuy.

Susepu sancionó a Ejesa por incumplimientos en la calidad del servicio eléctrico

La Superintendencia de Servicios Públicos y Otras Concesiones (SUSEPU) sancionó a EJESA por incumplimientos vinculados a la calidad del servicio eléctrico.

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Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Sanción de la Susepu a Ejesa

Sanción de la Susepu a Ejesa

La Superintendencia de Servicios Públicos y Otras Concesiones (Susepu) sancionó a Ejesa con una multa de $1.011.803.847,11, luego de comprobar incumplimientos en los niveles de calidad exigidos para la prestación del servicio eléctrico.

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La medida fue establecida mediante la Resolución N.º 296-SUSEPU/2026, correspondiente al Expediente N.º 0630-120/2026, y surge del análisis de las interrupciones registradas entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2023.

Para evaluar la calidad del servicio, el equipo técnico de la Susepu controló dos indicadores principales: la frecuencia de los cortes y el tiempo durante el cual los usuarios permanecen sin suministro, pero además calculó la energía que no pudo ser entregada como consecuencia de esas interrupciones.

Susepu sancionó a Ejesa

Susepu sancionó a Ejesa

Luego de verificar y auditar la información presentada por la empresa, se comprobó que, en determinados distribuidores y sistemas urbanos, rurales y aislados, la cantidad o duración de los cortes superó los límites permitidos por el Contrato de Concesión. No se incluyeron en el cálculo aquellos eventos reconocidos oficialmente como casos fortuitos o de fuerza mayor.

Cómo se calculó la multa de Susepu a Ejesa

Los incumplimientos detectados determinaron inicialmente una penalización base de $427.999,58.

  • $65.681,70 por superar la frecuencia permitida de cortes en zonas urbanas
  • $124.095,98 por superar la frecuencia permitida en zonas rurales
  • $37.950,29 por exceder la duración de los cortes en zonas urbanas
  • $196.687,47 por exceder la duración permitida en zonas rurales
  • $2.318,92 por interrupciones externas en Piedra Negra
  • $1.265,22 por interrupciones externas en Susques

De acuerdo con el Contrato de Concesión, esa penalización base debía actualizarse aplicando el coeficiente de variación del Costo de Distribución de Referencia, fijado en 2.364,03 mediante la Resolución N.º 227-SUSEPU/2026. Como resultado de esa actualización, la sanción alcanzó un monto total de $1.011.803.847,11.

Cómo serán las devoluciones

El importe deberá ser distribuido y acreditado en las facturas de los usuarios afectados. Las devoluciones comenzarán con la primera facturación que Ejesa emita después de recibir la notificación formal de la resolución. Además, la empresa tendrá un plazo de 15 días desde su notificación para informar a la Susepu cómo realizará las acreditaciones, cómo aparecerán identificadas en las facturas y cuáles serán los suministros, distribuidores o localidades beneficiados.

Una vez concretadas las devoluciones, deberá presentar la documentación necesaria para que el organismo pueda verificar su correcta aplicación. Con esta medida, la Susepu reafirma su función de controlar la calidad del servicio eléctrico y garantizar que las sanciones aplicadas se conviertan en compensaciones concretas para los usuarios perjudicados.

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