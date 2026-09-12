Insólito: el colectivo de River quedó trabado antes del partido con Atlético

River vivió una situación tan insólita como inesperada este sábado en Tucumán : el colectivo que debía trasladar al plantel hacia el estadio Monumental José Fierro quedó atascado en la rampa de salida del hotel y no pudo continuar. El inconveniente demoró la partida del equipo y obligó a conseguir otro vehículo a pocas horas del encuentro frente a Atlético Tucumán.

La delegación se encontraba alojada en el hotel Hilton y tenía previsto partir desde allí hacia la cancha para disputar el partido correspondiente a la novena fecha del Torneo Clausura. Pero el viaje se complicó antes de empezar.

Según confirmaron desde River, al intentar salir por la rampa ubicada sobre calle Las Piedras, la parte trasera del micro quedó apoyada sobre el piso mientras la parte delantera permaneció elevada . En esa posición, el conductor no podía completar la maniobra necesaria para abandonar el lugar.

En un primer momento se buscó resolver el problema con asistencia mecánica. Sin embargo, los trabajos no permitieron liberar el vehículo dentro de los tiempos previstos. La solución fue rápida pero obligó a modificar todo el plan: River pidió otro colectivo de urgencia para trasladar a los jugadores al estadio .

El episodio generó una demora respecto del cronograma que había armado el club para la llegada al José Fierro, donde el plantel debía completar la preparación previa al partido. Además, el contratiempo obligó a reorganizar sobre la marcha parte del operativo de seguridad y logística, especialmente porque el encuentro tendrá presencia de hinchas visitantes y un importante despliegue policial en Tucumán. Finalmente, la delegación dejó atrás el micro atascado y emprendió el viaje hacia la cancha en otra unidad.

River enfrentará a Atlético Tucumán desde las 17.30 en el Monumental José Fierro. El equipo dirigido por Leonardo Ponzio llega después de dos triunfos consecutivos y buscará extender su buen momento en el Torneo Clausura.

La previa, al menos, ya dejó una de las imágenes más inesperadas de la fecha: un colectivo de River que no pudo salir del hotel y un plantel obligado a cambiar de transporte antes de llegar a la cancha.