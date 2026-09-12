Franco Colapinto largará 9° en España tras una de sus mejores clasificaciones en la Fórmula 1

Franco Colapinto tuvo este sábado uno de sus mejores días desde que llegó a la Fórmula 1 . El argentino se metió en la Q3 del Gran Premio de España, terminó 9° y largará desde la quinta fila este domingo en el nuevo circuito de Madring, en Madrid. El resultado toma todavía más valor porque el Alpine no aparecía, por rendimiento, como un auto naturalmente preparado para estar entre los diez mejores.

Y acá está la clave para entender lo que consiguió: en la clasificación de Fórmula 1 hay tres etapas. En la Q1 quedan afuera los más lentos; en la Q2 se vuelve a eliminar a otro grupo; y solamente los diez mejores pasan a la Q3 , donde se define la parte delantera de la grilla.

Colapinto llegó hasta esa última instancia y consiguió el noveno puesto , algo especialmente importante en un circuito donde adelantar aparece como una tarea difícil. Eso significa que largará ya instalado entre los diez primeros y con una chance concreta de pelear por puntos si logra sostenerse allí durante la carrera.

El momento decisivo llegó en la Q2. Con presión y poco margen de error, Colapinto completó una vuelta que le permitió meterse entre los diez mejores. En ese giro le sacó 0,751 segundos a su compañero Pierre Gasly , una diferencia muy importante en una categoría en la que muchas veces las posiciones se definen por centésimas. Gasly terminó eliminado en la Q2 y quedó 14° para la largada.

El propio Franco dimensionó lo conseguido:

“Es una de mis mejores qualys en la F1. Más que nada porque no teníamos el auto para estar ahí”. “Es una de mis mejores qualys en la F1. Más que nada porque no teníamos el auto para estar ahí”.

También explicó que el rendimiento del Alpine durante el fin de semana no hacía pensar en semejante resultado.

“No esperábamos pasar a Q3. Estaba muy difícil hoy. No teníamos el ritmo”.

La clasificación también tuvo un momento límite. En la curva 12, conocida como La Monumental, el auto se puso de costado y Colapinto tuvo que corregirlo rápidamente para evitar perder el control. La Fórmula 1 destacó la maniobra y Alpine remarcó después que el argentino había hecho un trabajo “brillante”.

El dato estadístico también ayuda a poner en contexto su sábado: fue la séptima vez que Colapinto alcanzó una Q3 desde su llegada a la Fórmula 1, cinco de ellas con Alpine durante esta temporada. Además, fue la quinta clasificación del año en la que terminó por delante de Gasly.

Franco Colapinto aprovechó para celebrar su clasificación en redes sociales. (Foto: @francolapinto)

El posteo de Colapinto: “Mañana vamos por unos puntitos”

Después de bajarse del auto, Colapinto trasladó la celebración a sus redes sociales con un mensaje corto y muy en su estilo:

“¡Vamos! Tremenda qualy hoy, adrenalina y vueltas top. Mañana vamos por unos puntitos... ¡largamos P9!”. “¡Vamos! Tremenda qualy hoy, adrenalina y vueltas top. Mañana vamos por unos puntitos... ¡largamos P9!”.

La frase resume exactamente lo que deja este sábado: alegría por haber llevado el auto más arriba de lo previsto, pero con la cabeza puesta rápidamente en la carrera.

Y “unos puntitos” no es una frase al azar.nEn Fórmula 1 puntúan los diez primeros de la carrera, por lo que salir 9° lo coloca desde el inicio en una posición favorable. Claro que deberá completar las 57 vueltas y defenderse de autos que, en algunos casos, mostraron más ritmo durante el fin de semana.

El nuevo circuito Madring también agrega incertidumbre. Tiene 22 curvas, 5,416 kilómetros de extensión y varios sectores donde los muros quedan muy cerca. Equipos y pilotos coinciden además en que superar autos será complicado, lo que convierte a la posición de largada en un factor especialmente valioso.

Colapinto lo sabe:n“Mañana es una carrera larga, pero intentaremos sumar puntos y hacer una buena largada”.

La carrera del Gran Premio de España será este domingo 13 de septiembre desde las 10 de la mañana de Argentina. Podrá verse por Fox Sports, Disney+ Premium y F1 TV Pro.