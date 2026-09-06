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6 de septiembre de 2026 - 12:35
Deportes.

Franco Colapinto terminó noveno en el Gran Premio de Italia de Fórmula 1

El piloto argentino completó una buena actuación en el histórico circuito de Monza y finalizó dentro de la zona de puntos con su Alpine.

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Por  Agustín Weibel
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Franco Colapinto terminó en el noveno puesto del Gran Premio de Italia de Fórmula 1 y consiguió sumar puntos para Alpine en una nueva fecha de la temporada 2026.

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El argentino había llegado a la carrera con buenas expectativas después de una destacada clasificación en Monza. Tras el rendimiento mostrado por Alpine durante el fin de semana, Colapinto largó desde el séptimo lugar y afrontó la competencia en uno de los circuitos más veloces y tradicionales de la categoría.

Una carrera exigente para Colapinto

El Gran Premio de Italia se disputó en el Autódromo Nacional de Monza, escenario conocido como el “Templo de la Velocidad” por sus extensas rectas y las altas velocidades que alcanzan los monoplazas.

La competencia tuvo diferentes alternativas y terminó con Kimi Antonelli como ganador, seguido por George Russell y Max Verstappen. El piloto italiano protagonizó una gran remontada luego de haber iniciado la carrera desde el fondo de la grilla.

Colapinto, por su parte, logró mantenerse en la pelea por los puntos y completó las 53 vueltas del Gran Premio en la novena posición.

Alpine mostró una mejoría en Monza

El resultado también representa una señal positiva para Alpine, que llegó al Gran Premio de Italia con actualizaciones en su monoplaza.

Durante las prácticas del viernes, Colapinto había terminado noveno en la primera sesión y undécimo en la segunda, mientras que su compañero Pierre Gasly sorprendió al conseguir la pole position para la carrera.

Finalmente, el argentino pudo cerrar el fin de semana con un noveno puesto y nuevos puntos para el campeonato de Fórmula 1.

Colapinto y una nueva fecha con puntos

Con su actuación en Monza, el piloto argentino volvió a quedar dentro de los diez mejores y continúa sumando experiencia en su temporada con Alpine.

Ahora, el foco estará puesto en las próximas fechas del campeonato, donde Colapinto buscará mantener la evolución mostrada durante las últimas carreras y seguir sumando puntos en la máxima categoría del automovilismo mundial.

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