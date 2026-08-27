Franco Colapinto seguirá en la Fórmula 1: Alpine confirmó su continuidad para 2027

Franco Colapinto continuará en la Fórmula 1 con Alpine durante 2027, luego de que la escudería oficializara su permanencia como uno de sus dos pilotos titulares . De esta manera, el argentino de 23 años afrontará su segunda temporada completa en la máxima categoría del automovilismo.

La confirmación llegó a través de las redes sociales del equipo, que anunció: “ Continuamos el viaje . Franco Colapinto completa nuestra alineación para 2027 ”. Para comunicar la noticia, Alpine publicó además un video humorístico protagonizado por el piloto argentino junto a Pierre Gasly , Flavio Briatore y Steve Nielsen .

Tras la confirmación oficial de Alpine, el piloto argentino expresó su alegría y entusiasmo por continuar compitiendo en la Fórmula 1 .

"¿Querés estar en 2027?" El divertido video protagonizado por Franco Colapinto, Flavio Briatore y Pierre Gasly con el que Alpine anunció la continuidad del piloto argentino para 2027. pic.twitter.com/oqI1s455f7

“Estoy muy contento de permanecer con este equipo en 2027. Me siento muy feliz y muy establecido aquí, y ha sido aún mejor que hayamos hecho un progreso significativo este año en comparación con el pasado . Tenemos muchos más logros por alcanzar y sé que el equipo está trabajando muy duro para encontrar rendimiento y hacer que el coche sea cada vez mejor", manifestó.

Luego, agregó: "Nuestros objetivos a largo plazo son claros: competir y ganar, y estoy agradecido al equipo, a Flavio y a Steve por la confianza depositada en mí para ser uno de sus pilotos en el futuro. Tengo muchas ganas de ver cómo se desarrollan las cosas y de centrarme, ante todo, en mi trabajo en la pista”.

Briatore respaldó al argentino

A su vez, Flavio Briatore se pronunció luego de que se confirmara la continuidad del piloto argentino. “Estamos muy contentos de confirmar nuestra alineación de pilotos para 2027 con Franco permaneciendo como piloto titular junto a Pierre. Para mí, mantener la consistencia es muy importante. Ahora estamos establecidos desde el punto de vista de los pilotos y he dicho muchas veces que, si bien esto es una parte importante del rompecabezas, lo más significativo que debemos hacer bien es diseñar y construir un auto de carreras rápido, que absolutamente sigue siendo nuestra máxima prioridad", expresó.

"Hemos visto a Franco realmente crecer y madurar hasta convertirse en un gran piloto este año. Sus resultados en Miami y Montréal confirmaron especialmente lo que ya sabía: Franco pertenece a la Fórmula Uno y pertenece a este equipo. Espero que tanto Franco como Pierre sigan haciendo un trabajo fantástico en la pista y que todo el equipo empuje incansablemente hasta que estemos luchando, y ganando, en la parte delantera de este deporte”, concluyó el italiano.

La confirmación de la escudería de Enstone, concretada al comienzo de la segunda mitad de la temporada, representa un importante alivio para el piloto bonaerense, que aguardaba desde hacía varias semanas la definición sobre su futuro. El argentino realizó un gran esfuerzo para afianzarse en el equipo, mostró una evolución en su rendimiento y logró madurar al volante, con muy pocos errores durante lo que va de 2026.

Los resultados que ponen a Colapinto como titular para 2027

Franco Colapinto arribó a Alpine a través de un acuerdo con Williams, que contempló una cesión por un período de cinco años. Su incorporación estuvo impulsada por Flavio Briatore, asesor ejecutivo de la escudería francesa, quien apostó por el argentino al considerar que tenía talento y potencial para desarrollar una trayectoria destacada a largo plazo en la Fórmula 1.

La actuación de Franco Colapinto y los resultados obtenidos durante la temporada fueron determinantes para asegurar su permanencia en Alpine. El argentino consiguió sumar puntos en seis de las primeras 12 carreras del calendario. Además, en las sesiones de clasificación, con la excepción del despiste que protagonizó en Silverstone, se mantuvo siempre a menos de tres décimas de Pierre Gasly, piloto de 30 años que transita su cuarta temporada con la escudería y acumula 189 Grandes Premios, con una victoria en el GP de Italia 2020.

Durante la actual temporada, el equipo francés mostró una evolución notable con el A526 y consiguió posicionarse, durante las primeras seis fechas, como la escudería más destacada del grupo de mitad de tabla. En ese tramo del campeonato alcanzó además sus mejores actuaciones del año, con un séptimo puesto en el GP de Miami y un sexto lugar en Canadá.

Por ahora, Alpine se ubica sexta en el Campeonato Mundial de Constructores, con 63 puntos, apenas tres menos que Racing Bulls, que suma 66. Para la segunda mitad del calendario, la escudería francesa deberá elevar las prestaciones de su monoplaza si quiere recuperar el ritmo y alcanzar la cosecha de puntos que se había propuesto. De lo contrario, podría perder posiciones ante sus competidores directos.

El camino hacia la renovación

Con el correr de las semanas, el desempeño de Franco Colapinto despertó la atención de otras escuderías, mientras el argentino permanecía a la espera de que Alpine definiera su continuidad. Frente a la demora en el anuncio oficial, representantes de algunos equipos se contactaron para conocer cuál era el panorama del piloto dentro de la estructura francesa. Sin embargo, no hubo ofertas ni propuestas concretas, sino simples consultas destinadas a interiorizarse sobre la situación contractual y deportiva de Colapinto.

El piloto argentino, de 23 años, había respaldado con sus actuaciones en pista los argumentos para continuar en la categoría. A ese rendimiento se sumó además el respaldo financiero, ya que, según pudo conocer este medio, su principal patrocinador mantiene un fuerte compromiso con Colapinto y seguirá acompañándolo durante toda su trayectoria en la Fórmula 1, independientemente de si permanece en Alpine o cambia de escudería.

Alpine, con Flavio Briatore como principal impulsor, decidió que la definición sobre el futuro de Franco Colapinto no podía extenderse más allá del receso de mitad de temporada. A finales de junio, el empresario italiano ya había señalado que la decisión se conocería antes de las vacaciones de verano en Europa. Las conversaciones continuaron durante el Gran Premio de Hungría, donde el argentino comenzó a quedar cada vez mejor posicionado para conservar su lugar como piloto titular en 2027.

Tras participar en las pruebas de neumáticos de cara a 2027, una señal que apuntaba a su permanencia en el equipo, Franco Colapinto tuvo unos días de descanso para alejarse momentáneamente de la actividad. Sin embargo, durante ese período continuaron las comunicaciones y los contactos telefónicos, mientras las conversaciones para definir su lugar como titular en 2027 volvían a tomar impulso.

La continuidad de Franco Colapinto habría quedado definida durante la segunda semana de agosto, aunque la confirmación pública se demoró hasta el regreso de la actividad tras el tradicional receso reglamentario del verano europeo. Fue entonces cuando el área de comunicación de Alpine comenzó a preparar el anuncio oficial para comunicar que el argentino continuará como piloto titular en 2027.

Sus comienzos en Pilar

Franco Colapinto, oriundo de Pilar, Buenos Aires, se inició en el automovilismo a los nueve años y rápidamente comenzó a cosechar resultados destacados en distintas competencias regionales y nacionales. Entre sus primeros pasos en las categorías formativas sobresalió especialmente su actuación en la Fórmula 4 Española de 2019.

Durante aquella temporada, el argentino compitió para Drivex School y se consagró como amplio dominador del campeonato, con un registro de 11 triunfos, 13 podios y 10 pole positions en 21 competencias. Esa campaña resultó determinante para impulsar su carrera hacia categorías de mayor nivel.

Más adelante, Colapinto dio el salto a nuevas categorías y disputó en 2020 tanto la Fórmula Renault Eurocup como la Toyota Racing Series, certámenes en los que consiguió finalizar tercero en la clasificación general.

En 2021, el argentino volvió a demostrar su versatilidad al volante al competir con G-Drive Racing en el Campeonato Mundial de Resistencia de la FIA y en la European Le Mans Series. Ese mismo año también tuvo la oportunidad de participar por primera vez en las históricas 24 Horas de Le Mans.

El salto a la Fórmula 3 de la FIA, en 2022, representó un paso clave en la evolución de Franco Colapinto y comenzó a posicionarlo como una de las jóvenes promesas con mayor proyección. En su primera campaña, junto a Van Amersfoort Racing, consiguió dos triunfos y cinco podios, resultados que le permitieron finalizar noveno en el campeonato.

En 2023, mientras ya formaba parte de la Williams Driver Academy, el argentino dio otro paso adelante y cerró la temporada en el cuarto puesto con MP Motorsport, además de sumar dos nuevas victorias en carreras sprint.

Después de un primer contacto con la Fórmula 2 de la FIA a fines de 2023, Colapinto afrontó al año siguiente su primera temporada completa en la categoría, una experiencia que resultó fundamental para adquirir la preparación y madurez necesarias antes de dar el salto a la Fórmula 1.

Antes de su debut en la Máxima con Williams, el piloto argentino había disputado 36 competencias en Fórmula 3 y otras 22 en Fórmula 2. En ese contexto, el jefe de la escudería británica, James Vowles, tomó la decisión de sustituir al estadounidense Logan Sargeant por el joven corredor argentino.

La evolución de Franco Colapinto desde su debut

En su presente ciclo con Alpine, Franco Colapinto continúa avanzando en su proceso de crecimiento dentro de la Fórmula 1. En lo que va del campeonato 2026, el argentino participó en los 12 Grandes Premios disputados y consiguió 19 puntos, registro que lo ubica actualmente en el 12° lugar del Campeonato Mundial.

GP de Hungría de F1: horarios, cronograma completo y cuándo corre Franco Colapinto.

Desde su llegada a la Máxima, Colapinto acumula 24 unidades y sostiene una evolución progresiva en su desempeño. Durante esta temporada, además, logró ingresar en seis oportunidades entre los diez primeros puestos de clasificación, otro dato que refleja su consolidación en la categoría.

Hacia el cierre de 2025, Franco Colapinto consiguió ingresar en un registro histórico del automovilismo nacional al convertirse en el tercer piloto argentino con mayor cantidad de vueltas completadas en la Fórmula 1. El bonaerense quedó detrás de dos grandes referentes de la categoría: Carlos Reutemann, con 6.986 vueltas, y Juan Manuel Fangio, que acumuló 3.022.