River cayó ante Santa Fe por penales y quedó afuera de la Copa Sudamericana

River Plate se despidió de la Copa Sudamericana luego de caer ante Independiente Santa Fe en una extensa definición desde los doce pasos, que terminó 8-7 a favor del conjunto colombiano en el estadio Monumental de Buenos Aires. El conjunto dirigido por Eduardo Coudet logró abrir el marcador a los 51 minutos del segundo tiempo con gol de Driussi .

Con un empate 0-0 entre Santa Fe y River Plate, se define el duelo en el partido de vuelta

Sin embargo, una infracción de Lucas Martínez Quarta dentro del área derivó en un penal para el equipo colombiano, que Franco Fagúndez se encargó de transformar en el 1-1 .

El encuentro debió resolverse en una interminable tanda de penales , con un total de 22 ejecuciones . Allí, el arquero Weimar Asprilla se convirtió en la gran figura de Independiente Santa Fe: contuvo uno de los remates y luego convirtió el disparo definitivo que selló la clasificación.

La derrota ante Independiente Santa Fe agravó el delicado momento que atraviesa River Plate , en un semestre marcado por resultados adversos y actuaciones preocupantes. El conjunto millonario arribó a este encuentro con solo un triunfo en sus ocho presentaciones anteriores y después de dejar escapar una ventaja de dos goles frente a Vélez, que finalmente consiguió igualar el marcador 2-2 .

En la previa, Eduardo Coudet había reconocido que sus dirigidos necesitaban ganar y que ya no contaban con margen para equivocarse. La tensión también quedó reflejada en las tribunas del Monumental, donde el entrenador fue recibido con silbidos cuando su nombre apareció en las pantallas al momento de anunciarse la formación titular.

River dominó en el primer tiempo

Durante la primera mitad, River asumió el protagonismo y manejó el desarrollo del partido, aunque no logró traducir ese dominio en goles. Sebastián Driussi, que volvió a integrar el once inicial luego de recuperarse de una lesión, fue quien generó las dos ocasiones más peligrosas del equipo: primero, aprovechó un mal despeje del rival y sacó un remate que terminó por encima del travesaño; poco después, probó con un tiro cruzado que pasó muy cerca del poste.

Thiago Almada también generó peligro con un tiro libre que obligó a intervenir al arquero colombiano, mientras Ángel Correa estuvo cerca de sorprenderlo con un remate que impactó en la parte externa de la red. Por su parte, Marcos Acuña intentó dos veces desde afuera del área, aunque sin conseguir abrir el marcador.

Del otro lado, Independiente Santa Fe mantuvo una postura conservadora y se agrupó atrás. Sus escasas aproximaciones fueron un disparo de Hugo Rodallega que terminó por encima del arco y un cabezazo de Alexis Zapata que Santiago Beltrán controló sin mayores inconvenientes.

El marcador se abrió apenas comenzó el segundo tiempo. A los 51 minutos, Gonzalo Montiel avanzó por el sector derecho, llegó hasta el fondo y envió un centro hacia el segundo palo. Allí apareció Sebastián Driussi, quien alcanzó a estirar la pierna para conectar el balón y mandarlo al fondo del arco. El delantero argentino celebró el 1-0 con evidente desahogo, en un festejo que reflejó la sensación de que River finalmente había encontrado el camino hacia la clasificación.

El empate de Santa Fe cambió todo

Coudet reaccionó rápidamente desde el banco y realizó una serie de modificaciones para sostener el resultado: Fausto Vera ingresó en lugar de Tomás Galván, mientras que Rafael Santos Borré reemplazó a Driussi. Más tarde, Facundo González ocupó el lugar de Montiel y Juan Cruz Meza entró por Tobías Andrada.

Sin embargo, las variantes no fueron suficientes para conservar la diferencia. Independiente Santa Fe comenzó a jugar más adelantado, aumentó la presión y consiguió la igualdad a los 80 minutos. Luego de un tiro de esquina, un remate dentro del área dio en la mano de Lucas Martínez Quarta, por lo que el árbitro uruguayo Esteban Ostojich sancionó penal. Franco Fagúndez ejecutó con fuerza y al ras del suelo; Santiago Beltrán llegó a tocar la pelota, pero no pudo evitar el empate.

Con el empate 1-1 y sin tiempo para jugar más, el destino de la serie debió definirse desde los doce pasos. La resolución fue larga, tensa y cargada de dramatismo. Para River, Almada, Correa, Nicolás Otamendi, Joaquín Freitas, Vera, Acuña y Meza lograron convertir sus respectivos disparos.

Una definición dramática dejó a River fuera

La historia se complicó con los fallos de Rafael Santos Borré, cuyo remate dio en el palo, y de Martínez Quarta, que elevó su ejecución por encima del travesaño. También erró Santiago Beltrán: el arquero, que durante la tanda había contenido tres penales de Santa Fe —los de Olivera, Jhojan Torres y Angulo—, perdió el equilibrio al patear y envió la pelota por arriba del arco. Del otro lado, Weimar Asprilla asumió la responsabilidad y convirtió el disparo que definió la serie: Santa Fe se impuso 8-7 y eliminó a River.

Con la salida de River, Boca quedó como el único equipo argentino que continúa en carrera en el certamen. El conjunto xeneize tendrá como próximo desafío a San Pablo en los cuartos de final. En la otra llave, Vasco da Gama, que venía de superar por 4-1 a Olimpia de Paraguay, aguardaba al vencedor de este cruce y finalmente deberá medirse con Independiente Santa Fe.

¿Sigue Coudet en River?

La continuidad de Eduardo Coudet al frente de River Plate quedó en duda tras la eliminación. El entrenador había llegado al club en marzo para ocupar el lugar de Marcelo Gallardo, pero los resultados no lo acompañaron: consiguió apenas un triunfo en las primeras seis fechas del Torneo Clausura y actualmente el equipo se encuentra en los últimos puestos de la Zona B, con solo cuatro unidades.

Pocas horas antes del encuentro, Germán Pezzella llegó a un acuerdo con River Plate para ponerle fin anticipadamente a su vínculo, que tenía vigencia hasta diciembre de 2027. El defensor surgido de las divisiones juveniles del club se despidió a través de sus redes sociales con un emotivo mensaje: “Hasta el final de nuestras vidas, los amo. Gracias”. Por la rescisión, recibió una indemnización cercana a los dos millones de dólares.