River visitá a Independiente Santa Fe por Copa Sudamericana: hora y posibles formaciones

River Plate abrirá su serie de octavos de final de la Copa Sudamericana ante Independiente Santa Fe.

Este miércoles, River se medirá con Independiente Santa Fe en Bogotá por el primer partido de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026 , en un duelo que marcará el inicio de una serie decisiva. El compromiso se disputará en el Estadio Nemesio Camacho El Campín.

En dicho terreno, el conjunto dirigido por el equipo argentino intentará conseguir un resultado favorable que le permita afrontar la revancha con una ventaja y acercarse a la clasificación a los cuartos de final .

River llega al compromiso internacional después de imponerse 2-0 ante Argentinos Juniors por el Torneo Clausura, aunque deberá afrontar la serie continental con varias ausencias importantes dentro de su plantel.

Del otro lado, Independiente Santa Fe intentará aprovechar la localía y la altura de Bogotá , ubicada a más de 2.600 metros sobre el nivel del mar, para conseguir una ventaja que le permita llegar mejor posicionado al encuentro de vuelta en el Monumental.

El encuentro se jugará este miércoles 19 de agosto, desde las 21:30 en Argentina, mientras que en Colombia comenzará a las 19:30. El duelo podrá verse en directo por ESPN y también estará disponible mediante Disney+ Premium para quienes prefieran seguirlo por streaming.

Formación inédita de River

El entrenador Gustavo Coudet tendría previsto mantener buena parte de la estructura que utilizó en la victoria frente a Argentinos Juniors, especialmente en el mediocampo y el ataque.

Si no surge ningún inconveniente, Andrada volvería a compartir la mitad de la cancha con Moreno, mientras que Almada y Correa asumirían el protagonismo creativo. Freitas conservaría su lugar y Rafael Borré ingresaría en reemplazo de Beltrán, quien no fue incluido en la convocatoria.

La probable formación sería: Beltrán; Martínez Quarta, Otamendi, Rivero, F. González; Moreno, Andrada; Freitas, Correa, Almada; y Borré.