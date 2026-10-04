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4 de octubre de 2026 - 18:57
Deportes.

Belgrano se quedó con el clásico cordobés: le ganó 1 a 0 a Talleres

En una gran contra, Ramiro Hernandes convirtió el 1-0 del Pirata en el Kempes y se quedó con el clásico ante Talleres.

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Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Talleres Belgrano

Belgrano golpeó en el final del clásico: de un córner de Talleres salió una letal del equipo de Zielinski, con una gran corrida de Velázquez que terminó en centro para la definición goleadora de Ramiro Hernandes, que por ahora puso el 1-0 con el que ganan los Celestes.

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