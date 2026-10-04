Belgrano se quedó con el clásico cordobés: le ganó 1 a 0 a Talleres

Belgrano golpeó en el final del clásico: de un córner de Talleres salió una letal del equipo de Zielinski, con una gran corrida de Velázquez que terminó en centro para la definición goleadora de Ramiro Hernandes, que por ahora puso el 1-0 con el que ganan los Celestes.

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