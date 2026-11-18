Según explicó Jenefes, la página cuenta con una guía para completar la carga. Si un vecino encuentra un bache o un lugar donde se acumula basura, puede sacar una foto, entrar al sitio y subirla. Durante el proceso, la plataforma solicita datos personales, que son opcionales.

“Vos sacaste un bache y ese bache queda registrado en lo que es la aplicación”, explicó. Se puede acceder desde loquelamuninove.com.ar o desde el banner disponible en TodoJujuy.

La web permite reportar baches y basura con fotos | loquelamuninove.com.ar | Juan Jenefes La carga de la foto deja constancia del problema en el registro de la plataforma. Según Jenefes, si el problema persiste, él se encargará de presentar el reclamo por escrito ante la Municipalidad de San Salvador de Jujuy. “La idea es que pasado un tiempo y no se soluciona, yo voy a llevar el reclamo por escrito en nombre de los vecinos al municipio”, afirmó.

Al repasar los planteos que recibió de los vecinos, Jenefes puso como ejemplo la falta de alumbrado y las dificultades para circular por las calles cuando llueve. También señaló el desmalezamiento y el enripiado entre las tareas que considera prioritarias en los barrios. La presentación de la web se dio después de que Jenefes manifestara su intención de competir dentro del Partido Justicialista por una candidatura a intendente de San Salvador de Jujuy. loquelamuninove.com.ar | Juan Jenefes

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