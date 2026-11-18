Jubilaciones: cómo afectan los pagos no remunerativos al cálculo de los haberes

Los conceptos no remunerativos que aparecen en los recibos de sueldo pueden tener consecuencias directas en el cálculo de las jubilaciones , ya que generalmente no están sujetos a aportes previsionales. Durante una entrevista televisiva, especialistas en derecho previsional explicaron cómo funcionan estos pagos, qué sucede con el dinero cobrado fuera de registro y en qué casos es posible reclamar una revisión del haber jubilatorio.

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Además, analizaron los recientes fallos judiciales que cuestionaron la fórmula de actualización jubilatoria aplicada entre 2021 y 2024, y remarcaron la importancia de evaluar cada situación particular antes de iniciar un reclamo.

Uno de los principales puntos abordados fue la diferencia entre el dinero que un trabajador recibe mensualmente y las remuneraciones que efectivamente se tienen en cuenta para calcular su futura jubilación.

Las especialistas explicaron que los conceptos no remunerativos, al no estar sujetos a los aportes previsionales correspondientes, generalmente quedan excluidos de la base utilizada para determinar el haber jubilatorio.

Esto significa que una persona puede percibir un determinado ingreso mensual, pero que solo una parte de ese dinero sea considerada por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) al momento de calcular su jubilación.

Durante la entrevista mencionaron el ejemplo de trabajadores del sector comercial que, especialmente durante la pandemia, cobraron sumas no remunerativas establecidas mediante convenios colectivos.

Aunque estos importes aparecían detallados en los recibos de sueldo y eran efectivamente percibidos, no necesariamente formaban parte de la remuneración sobre la cual se realizaban los aportes jubilatorios.

Esta diferencia puede provocar que, al momento de jubilarse, el trabajador reciba un haber inferior al que esperaba teniendo en cuenta sus ingresos habituales.

Qué sucede con los pagos en negro y cómo pueden demostrarse

Las especialistas también diferenciaron los conceptos no remunerativos que figuran en los recibos de sueldo de aquellos pagos que se realizan sin ningún tipo de registración.

En el primer caso, existe documentación que permite acreditar que el trabajador percibía determinadas sumas. En cambio, cuando se trata de dinero entregado fuera de registro, demostrar su existencia puede resultar más complejo.

“El pago en negro es muy difícil de probarlo”, señalaron durante la entrevista, aunque aclararon que existen distintos mecanismos para intentar acreditar la remuneración realmente percibida.

En ese sentido, explicaron que pueden evaluarse diferentes elementos probatorios para demostrar que los ingresos de una persona eran superiores a los declarados oficialmente.

También indicaron que los empleados de comercio se encuentran entre los sectores donde se presentan consultas frecuentes relacionadas con este tipo de situaciones.

En determinados casos, la posibilidad de incorporar esas sumas al cálculo previsional puede requerir una instancia judicial, en la que deberán presentarse las pruebas correspondientes.

Fallos judiciales y posibles reajustes jubilatorios

Otro de los temas analizados estuvo relacionado con las resoluciones judiciales que cuestionaron la fórmula de movilidad jubilatoria aplicada durante el gobierno de Alberto Fernández.

Durante la entrevista se hizo referencia a un fallo de la Cámara Federal de la Seguridad Social que declaró inconstitucional la aplicación de la fórmula correspondiente al período comprendido entre enero de 2021 y junio de 2024, y dispuso revisar el cálculo de los haberes en el caso analizado.

Según explicaron las especialistas, la resolución forma parte de una serie de pronunciamientos judiciales que cuestionaron el impacto de los mecanismos de actualización sobre el poder adquisitivo de las jubilaciones.

En ese contexto, señalaron que existen casos en los que la aplicación de las fórmulas produjo diferencias significativas en los haberes y que, bajo determinadas circunstancias, podría corresponder una revisión.

Sin embargo, aclararon que la existencia de un fallo favorable no significa que todos los jubilados puedan acceder automáticamente a un reajuste.

Quiénes pueden solicitar una revisión de sus haberes

Las especialistas indicaron que las personas jubiladas durante el período mencionado pueden tener motivos para revisar su situación previsional, aunque la fecha de jubilación constituye solamente uno de los elementos que deben analizarse.

Para determinar si corresponde iniciar un reclamo, resulta necesario estudiar la historia laboral, los años de servicio reconocidos, las remuneraciones declaradas y la fórmula utilizada para calcular el beneficio.

También advirtieron que no todos los casos presentan diferencias económicas que justifiquen iniciar un proceso judicial.

En algunas situaciones, los reclamos pueden extenderse durante varios años y concluir con diferencias de dinero relativamente pequeñas respecto del tiempo y los recursos necesarios para obtener una resolución.

Por este motivo, recomendaron realizar previamente un cálculo individual que permita establecer si existe una diferencia concreta y cuál sería el posible beneficio económico de una revisión.

La importancia de revisar la historia laboral antes de jubilarse

Finalmente, las especialistas remarcaron que cada trabajador tiene una trayectoria laboral diferente y que esa información resulta determinante para establecer el monto de su futura jubilación.

Los períodos trabajados, los aportes efectuados, las sumas registradas y las condiciones bajo las cuales se percibieron determinadas remuneraciones pueden influir en el cálculo final.

Por eso, destacaron la importancia de revisar la documentación laboral y consultar con profesionales especializados cuando existan dudas sobre los aportes realizados o sobre la liquidación de los haberes.

“Cada historia previsional es una historia de vida”, expresaron, al subrayar que cualquier posibilidad de reajuste debe analizarse de manera individual y teniendo en cuenta las particularidades de cada caso.