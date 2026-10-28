Jubilación por minusvalía: quiénes pueden acceder y cuáles son los requisitos

La jubilación por minusvalía es un beneficio previsional destinado a trabajadores que presentan una disminución de su capacidad laboral y cumplen determinadas condiciones de edad, aportes y antigüedad de esa situación. Se trata de un régimen que permite acceder a una jubilación anticipada y que, según especialistas, todavía genera numerosas dudas entre quienes podrían solicitarlo.

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Las abogadas previsionales Rosana Cappiello (MP 1584) y Sofía Echenique (MP 2924) brindaron detalles sobre los requisitos, el procedimiento para iniciar el trámite y las diferencias con el retiro por invalidez.

Este beneficio está contemplado en la Ley Nacional 20.475 y está dirigido a personas que trabajan con una disminución física o intelectual que afecta su capacidad laboral en un porcentaje superior al 33%.

Jubilación por minusvalía: quiénes pueden acceder y cuáles son los requisitos

A diferencia de la jubilación ordinaria, el régimen establece edades mínimas y años de aportes reducidos, siempre que se pueda acreditar la situación de discapacidad durante el período exigido por la normativa.

Las especialistas explicaron que los principales requisitos son:

Tener 45 años de edad si se trabaja en relación de dependencia.

Tener 50 años si se desempeñan tareas como autónomo o monotributista.

Acreditar al menos 20 años de servicios con aportes.

Presentar una disminución de la capacidad laboral superior al 33%.

Demostrar que se trabajó en esa condición durante los 10 años inmediatamente anteriores al cese laboral o a la solicitud del beneficio.

Estos requisitos se encuentran establecidos en la normativa nacional y en la información oficial de ANSES. Gobierno de Argentina+1

¿Cuál es la diferencia con el retiro por invalidez?

Uno de los puntos centrales que destacaron las profesionales es la diferencia entre la jubilación por minusvalía y el retiro transitorio por invalidez.

Mientras que el primer régimen exige una disminución de la capacidad laboral superior al 33%, el retiro por invalidez requiere una incapacidad laboral del 66% o más, además de otras condiciones previsionales.

"Estamos hablando de la mitad, porque exige el 33% de discapacidad y en el retiro por invalidez se exige el 66%", señalaron durante la explicación.

Otra diferencia importante es el tiempo durante el cual la persona debe haber convivido con la disminución de su capacidad laboral.

En la jubilación por minusvalía es necesario acreditar al menos 10 años de servicios en esa condición. En cambio, el retiro por invalidez contempla situaciones en las que la incapacidad puede producirse de manera repentina, siempre que se cumplan los requisitos correspondientes.

Las abogadas aclararon que cada caso debe analizarse individualmente para determinar cuál de los beneficios resulta aplicable.

¿Qué pasa si la discapacidad apareció hace menos de 10 años?

Una de las consultas habituales tiene que ver con aquellas personas que reúnen la edad y los aportes necesarios, pero cuya discapacidad apareció recientemente.

Según explicaron las especialistas, si una persona presenta una disminución de su capacidad laboral desde hace cinco años, no cumple con el requisito temporal establecido para acceder a la jubilación por minusvalía.

"En ese caso la ley es muy estricta en cuanto a los requisitos y habría que analizar la situación particular, a ver si encuadra en un retiro por invalidez", indicaron.

Por ese motivo, recomendaron revisar los antecedentes laborales y médicos para establecer si existe otra alternativa previsional.

Cómo es la evaluación médica para acceder al beneficio

El trámite requiere una evaluación por parte de las comisiones médicas competentes, que tienen la responsabilidad de determinar el grado de disminución de la capacidad laboral.

Las profesionales remarcaron la importancia de presentar toda la documentación médica disponible para respaldar la solicitud.

Entre los elementos que pueden resultar necesarios se encuentran las historias clínicas, estudios médicos, análisis y certificados que permitan acreditar la condición de salud y su evolución.

"Es importante poder acompañar la documentación, estudios médicos que tengan, análisis, toda la documentación complementaria para que los médicos la puedan evaluar", explicaron.

Durante el procedimiento, los profesionales médicos pueden solicitar estudios adicionales si consideran que la información presentada no resulta suficiente.

El trámite previsional se inicia ante ANSES, mientras que la evaluación de la incapacidad corresponde a las comisiones médicas. Gobierno de Argentina+1

¿Cómo se calcula el haber de la jubilación por minusvalía?

Otro aspecto que destacaron las abogadas es que el cálculo del haber previsional presenta diferencias respecto del retiro por invalidez.

En el régimen de minusvalía, la determinación del monto tiene características similares a las de una jubilación, ya que se consideran los antecedentes laborales, los años de aportes y las remuneraciones correspondientes.

En cambio, para el retiro por invalidez se aplican otras reglas, vinculadas con el promedio de remuneraciones o rentas computables y la situación previsional del solicitante.

Las especialistas señalaron que estas diferencias también deben tenerse en cuenta al momento de evaluar qué prestación corresponde solicitar.

¿Se puede cobrar una pensión y una jubilación al mismo tiempo?

Durante la entrevista también surgió una consulta sobre una mujer de 60 años que percibe una pensión y cuenta con 10 años de aportes.

Las abogadas aclararon que, antes de determinar si puede jubilarse o si existe riesgo de perder su prestación, es necesario conocer qué tipo de pensión recibe.

En ese sentido, explicaron que una pensión por fallecimiento del cónyuge puede ser compatible con una jubilación propia, siempre que se cumplan los requisitos legales.

Sin embargo, advirtieron que las condiciones pueden variar cuando se trata de pensiones por discapacidad u otras prestaciones.

Por eso, recomendaron analizar la situación particular antes de iniciar cualquier trámite.

Consultas previsionales y planificación de jubilaciones

Finalmente, las profesionales señalaron que durante los últimos meses del año suele aumentar la cantidad de consultas de personas que buscan organizar su retiro laboral.

Entre los sectores que comienzan a planificar su jubilación se encuentran los docentes, quienes en muchos casos intentan iniciar los trámites entre noviembre y diciembre para finalizar su actividad antes del comienzo del siguiente ciclo lectivo.

Las abogadas indicaron que la planificación anticipada permite revisar los aportes registrados, reunir la documentación necesaria y evaluar los requisitos de cada régimen.

Quienes necesiten asesoramiento pueden comunicarse con SIDER Gestión Previsional, ubicado en calle Otero 278, en San Salvador de Jujuy. También pueden solicitar turnos al 154-049726.

Para información oficial e inicio de trámites, se encuentra disponible la página de ANSES o la línea telefónica 130.