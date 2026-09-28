Jubilaciones en Jujuy: qué deben tener en cuenta monotributistas y autónomos

Las abogadas previsionales Rosana Cappiello y Sofía Echenique analizaron la situación de monotributistas y autónomos frente al sistema jubilatorio y advirtieron sobre la importancia de conocer cuánto se aporta realmente para poder proyectar una futura jubilación.

Jujuy. Monotributistas y jubilación: por qué 40 años de aportes podrían no alcanzar para sostener la mínima

Durante la entrevista, las especialistas señalaron que muchas personas activas buscan mantenerse dentro del sistema previsional, especialmente trabajadores independientes, emprendedores o quienes realizan aportes como monotributistas. Sin embargo, remarcaron que el monto destinado efectivamente a la jubilación es bajo en comparación con otros regímenes.

“El aporte previsional es muy bajo”, explicaron al analizar la composición del monotributo, que incluye tres componentes: el impositivo, el aporte a la obra social y el aporte previsional.

Según detallaron, una persona que trabaja en relación de dependencia aporta actualmente alrededor de 180 mil o 190 mil pesos al sistema previsional, mientras que un monotributista de categoría baja aporta cerca de 20 mil pesos dentro del total mensual que paga. “Una persona hoy, si está trabajando en relación de dependencia, aproximadamente aporta 180 mil, 190 mil pesos al sistema. Un monotributista con la categoría más baja hoy aporta 20 mil pesos dentro de este combo de obra social, impuesto y aporte previsional”, indicaron.

En ese sentido, advirtieron que el haber futuro está directamente vinculado con el nivel de aportes realizados. “Lo que va a volver hacia mí no va a ser mucho mayor de lo que yo estoy aportando”, señalaron.

Las especialistas también hicieron referencia a un análisis de la Fundación Mediterránea, que planteó una proyección sobre cuánto debería aportar una persona para poder acceder eventualmente a una jubilación mínima. Según explicaron, ese informe estimaba que serían necesarios aproximadamente 40 años de aportes para llegar a ese piso.

“Otra piedra más a la mochila”

Para Cappiello y Echenique, el tema debe ser parte de la agenda pública porque impacta de lleno en quienes trabajan de manera independiente y buscan sostener su cobertura previsional. “Es otra piedra más a la mochila”, expresaron al describir la complejidad del sistema jubilatorio argentino.

También marcaron que, en el caso de los monotributistas, el sistema se sostiene con una relación muy exigente entre aportantes y jubilados. “Para sostener un jubilado monotributista necesitamos 35 aportantes monotributistas”, afirmaron.

En ese contexto, remarcaron que el objetivo es que las personas cuenten con información para tomar decisiones con anticipación. “Son las reglas del juego que tenemos que informar para que la gente sepa con qué jugar, sepa sus derechos y, en consecuencia, pueda sustentarse”, señalaron.

Consultas frecuentes sobre jubilaciones

Durante la entrevista también respondieron consultas de oyentes sobre regímenes docentes, descuentos y reconocimiento de años de aportes. Ante el caso de un jubilado docente con descuentos por Impuesto a las Ganancias y artículo 9, sostuvieron que “no está bien” y afirmaron que existen precedentes judiciales. Según explicaron, en esos casos la vía para frenar los descuentos y reclamar retroactivos suele ser judicial.

También respondieron una consulta de una docente que tenía aportes en empresas privadas y años como docente. En ese caso, explicaron que los años pueden considerarse mediante un prorrateo entre los requisitos del régimen común y el régimen especial docente. Sobre quienes buscan completar años faltantes para jubilarse, aclararon que cada situación debe analizarse en detalle. “No puedo comprar aportes en períodos donde he estado trabajando”, explicaron, y agregaron que tampoco se puede hacerlo en períodos en los que una persona estuvo inscripta como monotributista o autónoma aunque no haya pagado, porque allí se genera una deuda y no un “hueco” disponible para completar.

Las abogadas insistieron en que cada caso previsional requiere revisar los períodos trabajados, el tipo de aportes realizados y las herramientas disponibles antes de iniciar un trámite jubilatorio.