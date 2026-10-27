Dictaron prisión preventiva para la mujer acusada de prender fuego a un hombre en Jujuy

La Justicia de Jujuy dictó 20 días de prisión preventiva para la mujer acusada de prender fuego a un hombre de 29 años que dormía en la vía pública, en San Salvador de Jujuy. La imputada enfrenta una investigación por homicidio en grado de tentativa, luego del ataque ocurrido el pasado sábado 24 de octubre, que dejó a la víctima con quemaduras en distintas partes del cuerpo y lesiones en las vías respiratorias.

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La medida fue dispuesta durante una audiencia encabezada por la jueza Natalia Segovia, a pedido de la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Propiedad e Integridad de las Personas, a cargo del fiscal Aldo Lozano. Además, se estableció un plazo de cuatro meses para el desarrollo de la investigación penal preparatoria.

El episodio ocurrió el sábado 24 de octubre, alrededor de las 6:30 de la mañana, en la intersección de las avenidas Almirante Brown e Hipólito Yrigoyen , en inmediaciones del Parque Lineal Xibi Xibi, en San Salvador de Jujuy.

Según los primeros datos de la investigación, el hombre se encontraba durmiendo en la vía pública cuando una mujer se habría acercado, lo roció con un líquido y posteriormente le prendió fuego.

El sistema de emergencias 911 alertó sobre lo sucedido y efectivos policiales se dirigieron al lugar. Al llegar, encontraron a la víctima caminando por la zona del badén en dirección al centro de la ciudad, con quemaduras visibles.

El joven relató a los policías que había sido atacado mientras dormía y que la mujer le había arrojado un líquido antes de iniciar el fuego.

Ante la gravedad de las lesiones, se solicitó la intervención del SAME, que asistió al hombre y dispuso su traslado al hospital Pablo Soria.

Cómo fue detenida la mujer acusada del ataque

Tras conocerse el hecho, personal policial inició un operativo para identificar y localizar a la presunta responsable.

Como parte de las tareas investigativas, se analizaron registros de las cámaras del Centro de Monitoreo, que permitieron obtener información sobre lo ocurrido y avanzar en la identificación de la sospechosa.

Alrededor de las 7:24, efectivos policiales localizaron a una mujer sobre calle Iriarte, entre Jorge Newbery y Gorriti, en la capital jujeña.

La sospechosa fue trasladada a una dependencia policial y quedó a disposición de la Justicia, mientras continuaban las actuaciones para esclarecer las circunstancias del ataque.

La Justicia dispuso 20 días de prisión preventiva

Luego de las primeras actuaciones, la Fiscalía solicitó que la mujer permaneciera detenida mientras avanzaba la investigación.

Durante la audiencia, la jueza Natalia Segovia hizo lugar al pedido y dispuso la prisión preventiva por un plazo de 20 días.

La imputación formulada es por homicidio en grado de tentativa, debido a las características del ataque y las lesiones sufridas por la víctima.

Por otra parte, se fijó un plazo de cuatro meses para la investigación penal preparatoria, período durante el cual el Ministerio Público de la Acusación deberá avanzar con la producción de pruebas.

La mujer continuará privada de su libertad durante el plazo establecido por la medida judicial, mientras se desarrolla el proceso penal.

Cuál es el estado de salud del hombre atacado

La víctima, de 29 años, sufrió quemaduras en el pecho y una de sus extremidades superiores, además de lesiones en las vías aéreas como consecuencia de la exposición al fuego.

Tras recibir asistencia del SAME, fue trasladada al hospital Pablo Soria, donde quedó bajo atención médica.

Según la información más reciente de la causa, el hombre continúa convaleciente y su evolución será determinante para algunas de las próximas medidas de investigación.

Entre ellas se encuentra la posibilidad de realizar un reconocimiento de personas, procedimiento que dependerá de que su estado de salud lo permita.

Cómo continúa la investigación en Jujuy

Durante los próximos días, la Fiscalía avanzará con distintas medidas destinadas a reunir nuevos elementos de prueba y determinar las circunstancias del ataque.

Entre las actuaciones previstas se encuentran la recepción de nuevas declaraciones testimoniales, la incorporación de informes técnicos y el análisis de la historia clínica de la víctima.

También se contempla un reconocimiento de personas, condicionado a la recuperación del hombre.

Estas medidas permitirán avanzar en la reconstrucción de lo ocurrido y establecer las responsabilidades penales correspondientes.

Por el momento, la mujer permanece imputada por homicidio en grado de tentativa, con una prisión preventiva de 20 días, mientras la investigación continúa bajo la intervención del Ministerio Público de la Acusación de Jujuy.