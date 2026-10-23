Palpalá: condenaron a un hombre a 7 años de prisión por abuso sexual y violencia de género

Un hombre fue condenado a 7 años y 8 meses de prisión de cumplimiento efectivo por distintos hechos de violencia de género, abuso sexual y amenazas ocurridos en la ciudad de Palpalá . La sentencia fue dictada el miércoles 21 de octubre de 2026, luego de un acuerdo de juicio abreviado entre el Ministerio Público de la Acusación y el condenado, con intervención de su defensa.

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La resolución estuvo a cargo del juez penal Roberto Darío Assef, quien homologó el acuerdo y estableció la pena por los delitos atribuidos al acusado.

De acuerdo con la acusación fiscal, los episodios se registraron el domingo 3 de noviembre de 2024 en un inmueble ubicado en Palpalá.

Durante esa jornada, el hombre ejerció violencia contra la víctima y cometió un abuso sexual. Además, según la reconstrucción de los hechos presentada por la Fiscalía, amenazó de muerte al hijo de la mujer antes de darse a la fuga.

La investigación permitió avanzar con la causa penal hasta llegar al acuerdo de juicio abreviado, que posteriormente fue homologado por la Justicia.

Por qué delitos fue condenado

El hombre fue declarado autor penalmente responsable de lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género, coacciones agravadas por el uso de armas, daño, abuso sexual con acceso carnal y amenazas simples.

Por estos delitos, el juez dispuso una pena de 7 años y 8 meses de prisión de cumplimiento efectivo. Esto significa que la condena deberá cumplirse en un establecimiento penitenciario, conforme a las disposiciones judiciales correspondientes.

Lo declararon reincidente y ordenaron incorporar su perfil genético

Además de la pena de prisión, el magistrado dispuso la inhabilitación absoluta del condenado durante el tiempo que dure la sentencia y lo declaró reincidente.

También ordenó que, una vez que la resolución quede firme, se obtenga su perfil genético para incorporarlo al Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a Delitos contra la Integridad Sexual.

En el proceso judicial intervino el fiscal Alejandro Maldonado, mientras que la víctima contó con el patrocinio de Gabriela Cardozo Jaramillo, del Consejo Provincial de la Mujer. La defensa del condenado estuvo a cargo de María Eugenia Río, del Ministerio Público de la Defensa.

Los fundamentos de la sentencia serán incorporados al Sistema de Gestión Integral del Poder Judicial dentro del plazo legal correspondiente.