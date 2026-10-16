El Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Jujuy participó de una investigación internacional contra una red dedicada a la distribución y comercialización de material de abuso sexual infantil . En la provincia se realizó un allanamiento en una vivienda vinculada a un menor de edad, donde se secuestraron celulares, computadoras y tablets que quedaron bajo análisis de especialistas.

La investigación se desarrolló entre marzo y septiembre de 2026 e involucró a organismos judiciales y fuerzas de seguridad de 17 países de América Latina y Europa. En Jujuy intervino el fiscal Pablo Martín de Tezanos Pinto, de la Fiscalía de Niños, Niñas y Adolescentes N.º 1 , quien brindó detalles sobre el procedimiento y las modalidades de captación utilizadas por estas redes.

El fiscal explicó en Canal 4 que la investigación llegó a la provincia después de analizar información obtenida en una causa iniciada en Buenos Aires. Los datos permitieron identificar un domicilio donde se concretó un procedimiento judicial. "En Jujuy se llevó adelante un allanamiento . Cuando empezamos a evaluar toda la información que nos había llegado, era un menor, por eso no puedo dar muchos datos respecto de esto . Hay que preservar la integridad también de este chico", señaló De Tezanos Pinto.

Durante el operativo, los investigadores incautaron distintos dispositivos electrónicos que podrían aportar información relevante para la causa. "En el domicilio se encontraron diversos elementos, entre ellos hemos secuestrado celulares, computadoras, tablets. Todo se analizó y hay dispositivos que incluso se siguen analizando", detalló el fiscal.

Red de abuso sexual infantil: los detalles del allanamiento realizado en Jujuy (Foto generada con IA)

El material quedó a disposición del Departamento de Informática Forense, donde continúan las tareas de análisis debido al volumen de información almacenada. Por tratarse de un menor de edad, el representante del MPA evitó brindar detalles que permitan identificarlo o conocer su situación particular dentro de la investigación.

Cómo comenzó la investigación y qué relación tiene con Jujuy

La causa tuvo su origen en una alerta generada por Google, después de detectar que un usuario había almacenado entre 12 y 24 carpetas con imágenes presuntamente vinculadas al abuso sexual infantil y la trata de personas en Google Drive. La información dio lugar a una investigación en la UFI N.º 8 de Berazategui, en el departamento judicial de Quilmes, encabezada por el fiscal Ichazo.

A partir de ese trabajo comenzaron a identificarse conexiones con otras jurisdicciones argentinas, entre ellas Jujuy, Salta y Chaco, además de distintos países de América Latina y Europa. Los organismos involucrados conformaron un grupo de trabajo denominado Escudo Infantil, que permitió coordinar las investigaciones y mantener la confidencialidad de las actuaciones.

De Tezanos Pinto explicó que el operativo requirió meses de trabajo reservado debido a la gravedad de los delitos investigados y la necesidad de proteger a las víctimas. Según indicó, la investigación permitió identificar un grupo de WhatsApp denominado "Lo Prohibido", utilizado para solicitar y compartir material de abuso sexual infantil. El intercambio también se extendía a carpetas de Google Drive y otras plataformas digitales. Además, los investigadores detectaron mecanismos de contacto con menores a través de redes sociales como Instagram y Facebook.

Cómo captaban a los menores para el abuso sexual infantil

Uno de los aspectos que destacó el fiscal fue el modo en que estas organizaciones establecían contacto con niños y adolescentes. Según explicó, los responsables utilizaban perfiles falsos, en ocasiones haciéndose pasar por personas de edades similares a las víctimas, para iniciar conversaciones y generar confianza.

"Todo inicia con una captación sutil, empiezan con los mensajes, haciéndose pasar por chicos de la misma edad", explicó. Posteriormente, solicitaban fotografías íntimas y recurrían a amenazas para conseguir más imágenes. Este mecanismo de extorsión dificultaba que las víctimas pudieran pedir ayuda.

El fiscal también advirtió que el contacto no se limitaba a las redes sociales tradicionales, sino que podía producirse mediante videojuegos en línea y otras plataformas de interacción. En ese contexto, remarcó la importancia de que las familias conozcan los espacios digitales que utilizan sus hijos y los riesgos que pueden presentarse durante las conversaciones con desconocidos.

La advertencia del fiscal a las familias de Jujuy

De Tezanos Pinto manifestó su preocupación por la exposición de niños y adolescentes a situaciones de abuso y extorsión en entornos digitales. El representante del MPA sostuvo que los adultos deben prestar atención al uso de celulares, tablets, videojuegos y redes sociales, sin que esto implique vulnerar la privacidad de los menores.

"No es una cuestión de perseguir a los chicos y de no darles intimidad, sino de preservar qué es lo que comparten, en qué entorno se comparten y cuidarlos", expresó. También hizo hincapié en la necesidad de generar espacios de confianza dentro de las familias, ya que muchas víctimas evitan contar lo que están viviendo por miedo a las amenazas recibidas.

Desarticularon una red internacional de abuso sexual infantil

"Hay muchos de estos chicos que tienen miedo de contar lo que están viviendo por ahí en este tipo de ámbitos, como es el mundo digital", advirtió. En el marco de los operativos internacionales, el fiscal mencionó 97 arrestos vinculados con las actuaciones coordinadas por Interpol.

Mientras continúa el análisis de los dispositivos secuestrados en Jujuy, la investigación busca determinar el alcance de las conexiones detectadas y avanzar en la identificación de los responsables, con especial atención a la protección de los niños, niñas y adolescentes involucrados.