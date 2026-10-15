Desarticularon una red internacional de abuso sexual infantil en 17 países con operativos en Jujuy

El Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Jujuy participó de una investigación internacional destinada a combatir la distribución y comercialización de material de abuso sexual infantil .

La intervención incluyó allanamientos y el secuestro de dispositivos electrónicos , en el marco de una serie de operativos coordinados por INTERPOL que dejaron un saldo de 95 sospechosos detenidos, 127 órdenes de registro ejecutadas y un menor rescatado en distintos países . Las investigaciones se desarrollaron entre marzo y septiembre de 2026, con la participación de fuerzas de seguridad y organismos judiciales de 17 países de América Latina y Europa.

En los procedimientos realizados en la provincia intervinieron el fiscal Pablo Martín de Tezanos Pinto, de la Fiscalía de Niños, Niñas y Adolescentes N.º 1; la secretaria de esa Fiscalía, Silvia Díaz; y Sergio Mullicundo , secretario de la Fiscalía de Ciberdelitos.

Las actuaciones incluyeron allanamientos y secuestros de dispositivos electrónicos que forman parte de las investigaciones para identificar a personas vinculadas con la distribución de material de abuso sexual infantil.

La participación del organismo judicial jujeño se enmarca en las acciones de cooperación para combatir delitos cometidos a través de plataformas digitales y avanzar en la identificación de posibles víctimas y responsables.

INTERPOL confirmó 95 detenidos en 17 países

Según informó INTERPOL este jueves 15 de octubre, las cuatro operaciones internacionales estuvieron dirigidas a distintas modalidades de distribución y comercialización de contenido de abuso sexual infantil mediante aplicaciones de mensajería y criptomonedas. Hubo 95 sospechosos detenidos, 127 órdenes de registro ejecutadas en 17 países participantes. - Un menor rescatado y el 89% de los detenidos eran hombres y el 11% mujeres.

Desarticularon una red internacional de abuso sexual infantil

La organización advirtió que estas plataformas también son utilizadas para captar víctimas, coordinar abusos y recibir pagos por contenido ilegal. Además, la circulación reiterada de los archivos genera nuevas situaciones de revictimización.

Los casos más graves de abuso sexual infantil detectados durante los operativos

Entre los resultados difundidos, INTERPOL destacó el caso de Colombia, donde las autoridades lograron proteger a una niña de cinco años y detener a su progenitor, acusado de producir y comercializar contenido de abuso sexual infantil.

En Ecuador, el análisis de dispositivos electrónicos permitió encontrar más de 4.000 archivos y aproximadamente 15 gigabytes de imágenes vinculadas con estos delitos. En Panamá fue detenido el administrador de un grupo de mensajería que distribuía contenido ilegal y contaba con más de 700 usuarios.

Desarticularon una red internacional de abuso sexual infantil

Por otra parte, en Argentina se informó la detención de un sospechoso que mantenía contacto con más de 260 niñas de distintos países. El hombre está acusado de extorsión sexual contra menores, a quienes solicitaba imágenes y videos íntimos mediante amenazas. También se detectó la participación de adolescentes en grupos utilizados para solicitar y distribuir este tipo de material en Argentina, Costa Rica, Ecuador, Perú y España.

La importancia de la cooperación internacional

Desde INTERPOL señalaron que los resultados reflejan la necesidad de fortalecer el trabajo conjunto entre organismos judiciales, fuerzas de seguridad y empresas tecnológicas para combatir estos delitos. La organización remarcó que detrás de cada archivo existe una víctima y que su circulación representa una nueva forma de vulneración de sus derechos.

En ese contexto, la participación del MPA de Jujuy constituye un aporte a las investigaciones internacionales destinadas a identificar a los responsables, desarticular las redes de distribución y proteger a niños, niñas y adolescentes.

Las autoridades indicaron que el material secuestrado durante los procedimientos podría contribuir a identificar a más involucrados y localizar a menores que se encuentren en situaciones de riesgo.