Condenaron a 15 años de prisión a un hombre por abuso sexual contra sus hijas

Un hombre fue condenado a 15 años de prisión de cumplimiento efectivo por abuso sexual cometido contra dos de sus hijas. La sentencia se alcanzó mediante un juicio abreviado , luego de que el acusado reconociera los hechos atribuidos y asumiera su responsabilidad penal.

El acuerdo contó previamente con la conformidad de ambas víctimas , quienes fueron consultadas a través de sus representantes legales antes de avanzar con este procedimiento. La resolución también establece los accesorios legales, las costas del proceso y otras medidas vinculadas con la condena.

En el marco del juicio abreviado, el hombre aceptó su responsabilidad y la pena propuesta por las partes. Posteriormente, el acuerdo fue sometido al control judicial y homologado. El condenado fue declarado penalmente responsable por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por haber sido cometido por un ascendiente , previsto en el artículo 119, cuarto párrafo, inciso 2, en función del artículo 55 del Código Penal de la Nación.

Además, en una causa acumulada, recibió condena por lesiones leves agravadas por el vínculo .

Las víctimas fueron consultadas antes del acuerdo

Uno de los aspectos centrales del procedimiento fue la intervención de las representantes de las dos personas afectadas. Participaron del acuerdo la Fiscalía Especializada en Violencia de Género, Violencia Sexual e Intrafamiliar N° 9 de Perico y El Carmen, la defensa del acusado, el Consejo Provincial de Mujeres, Igualdad y Diversidades y la Defensoría Oficial de Niños, Niñas y Adolescentes.

El Consejo representó a una de las víctimas, mientras que la Defensoría intervino por la otra, que es menor de edad.

Antes de concretarse el juicio abreviado, ambas fueron consultadas y expresaron, a través de sus respectivas representaciones, su conformidad con el acuerdo que posteriormente derivó en la condena.

Qué otras medidas establece la sentencia

Además de los 15 años de prisión efectiva, la sentencia dispuso la inhabilitación absoluta durante todo el período de la condena.

Entre sus consecuencias se encuentra la privación del ejercicio de la responsabilidad parental respecto de sus hijos durante ese período, además de limitaciones relacionadas con la administración y disposición de sus bienes en los términos establecidos por la resolución.

También se ordenó obtener el perfil genético del condenado para incorporarlo al Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a Delitos contra la Integridad Sexual, conforme a la normativa vigente.

Cómo se llegó a la condena

La resolución fue consecuencia de la investigación penal y de la posterior tramitación de la causa a través del instituto del juicio abreviado.

La Fiscalía Especializada en Violencia de Género, Violencia Sexual e Intrafamiliar N° 9 de Perico y El Carmen estuvo a cargo de la intervención del Ministerio Público de la Acusación durante el proceso.

El procedimiento concluyó con el reconocimiento de responsabilidad del acusado, la aceptación de la pena, la conformidad de las víctimas y la posterior homologación judicial del acuerdo.