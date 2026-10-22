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22 de octubre de 2026 - 18:42
Fortaleza.

El jujeño que enfrentó dos tumores y compartió cada quimio para dar esperanza: "Tengo que seguir"

Tras finalizar las quimioterapias, Julián Tejerina contó su lucha contra el cáncer y cómo utilizó las redes para acompañar a otros pacientes. Además concientiza a los hombres a hacerse estudios.

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Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Julián Tejerina, el jujeño que padece cáncer y que muestra el proceso para ayudar a otros.

Julián Tejerina, el jujeño que padece cáncer y que muestra el proceso para ayudar a otros.

Hay historias que conmueven por la fortaleza de sus protagonistas y por la capacidad de transformar el dolor en esperanza. Es el caso de Julián Tejerina, un jujeño que enfrentó dos tumores, atravesó un tratamiento de quimioterapia y decidió compartir cada etapa de su lucha contra el cáncer en las redes sociales, con un objetivo: acompañar y dar ánimo a otras personas que atraviesan situaciones similares.

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Julián visitó Canal 4 y relató cómo cambió su vida después de recibir el diagnóstico de cáncer de testículo, los momentos más difíciles del tratamiento y el papel fundamental de su familia. Aunque ya finalizó las quimioterapias, continúa con su proceso médico. "Seguimos en lucha, pero estamos bien. Estamos tratando de pasar esta enfermedad que no es para nada fácil", expresó.

Una señal durante una ducha y un diagnóstico que cambió su vida

Todo comenzó cuando Julián notó algo extraño en uno de sus testículos mientras se bañaba. Esa situación lo llevó a consultar con un urólogo, quien le solicitó una serie de estudios. Sin embargo, por diferentes motivos, dejó pasar aproximadamente cinco meses antes de retomar la consulta.

"En uno de los baños me palpé y dije: qué raro que tengo esto. Me asusté al principio, fui al urólogo, me pidió varios estudios y yo lo dejé pasar cinco meses", recordó.

Fue recién en noviembre, cuando comenzó a sufrir fuertes dolores de espalda, que decidió volver al médico. Los estudios confirmaron que tenía cáncer de testículo.

La noticia fue un golpe difícil de asimilar. Julián reconoció que lloró al conocer el diagnóstico, pero encontró en su fe y en su familia la fortaleza necesaria para comenzar el tratamiento. "Está bueno llorar, descargás todo", sostuvo, y recordó una decisión que marcó su forma de afrontar la enfermedad: "Desde el segundo día dije: si no me pongo firme con esto, no lo voy a pasar".

Las quimioterapias, los cambios físicos y la fuerza de su familia

El tratamiento estuvo atravesado por momentos especialmente duros. La caída del cabello y de las cejas, los cambios físicos y el desgaste emocional fueron parte de un proceso que también incluyó una internación de entre dos y tres semanas debido a una importante disminución de sus defensas.

Para Julián, uno de los momentos más difíciles fue permanecer separado de su esposa y de su pequeño hijo. Ellos, junto con sus hermanos y el resto de su familia, fueron su principal sostén durante la enfermedad.

Julián junto a su familia

Julián junto a su familia

En medio de ese recorrido, hubo una coincidencia que nunca olvidará: había soñado con celebrar sus 30 años con una gran guitarreada, pero el día de su cumpleaños tuvo que comenzar la quimioterapia.

A pesar de las dificultades, encontró motivos para continuar. "Veía a mi hijo, a mi señora, a mi familia, a mis hermanos y decía: tengo que seguir, porque la verdad que es duro, pero para Dios nada es imposible", relató.

“Ahí viene el chico del video”: las redes sociales como una forma de acompañar

Una de las decisiones más significativas de Julián fue comenzar a registrar su tratamiento en las redes sociales. Compartió videos de sus quimioterapias, de los días difíciles y también de los pequeños avances, buscando mostrar lo que implica atravesar una enfermedad oncológica.

La iniciativa surgió con el acompañamiento de su esposa, Day, y de su hijo. Con el tiempo, sus publicaciones comenzaron a tener un impacto que fue mucho más allá de su propia historia.

En el hospital de día, donde recibía el tratamiento, Julián empezó a ser reconocido por sus videos. Su llegada se convirtió en una oportunidad para conversar, compartir experiencias y levantar el ánimo de otros pacientes.

"Entraba y la enfermera me decía: 'Ahí viene el chico del video'. Entonces ya como que levantaba el ánimo y hablábamos con las personas", recordó con emoción.

En ese camino construyó amistades con otros pacientes oncológicos, con quienes todavía mantiene contacto. Su intención siempre fue transmitir que, incluso en los días más difíciles, es importante sentirse acompañado y encontrar fuerzas para continuar.

La última quimioterapia y una sorpresa llena de emoción

Después de meses de tratamiento llegó uno de los momentos más esperados: la última sesión de quimioterapia. Julián recordó esa jornada con profunda emoción, especialmente por la sorpresa que su familia y sus seres queridos habían preparado para recibirlo.

Al llegar a un parque, se encontró inesperadamente con un grupo de personas que lo esperaban para celebrar el final de esa etapa.

"De repente sale toda la gente. Qué hermoso saber que hay gente que te quiere, que te acompaña", expresó.

Para él, aquel encuentro fue mucho más que un festejo. Representó el cariño, la contención y la fuerza que recibió durante todo el proceso.

Aunque finalizar las quimioterapias significó un paso importante, Julián remarcó que continúa transitando su recuperación y los controles médicos correspondientes, acompañado por su familia y sostenido por su fe.

El mensaje de Julián: perder la vergüenza y consultar a tiempo

Además de compartir su experiencia, Julián aprovechó su testimonio para dejar un mensaje de prevención dirigido especialmente a los hombres. Su propia historia lo llevó a reflexionar sobre la importancia de prestar atención a los cambios en el cuerpo y no postergar las consultas médicas por miedo o vergüenza.

"Algunos hombres a veces tienen vergüenza. Siempre palparse los testículos para ver si hay algún golpe, un granito, lo que sea, e ir al urólogo, porque fue lo que me pasó. Yo lo dejé estar y ahí vino todo este proceso", advirtió.

Hoy, después de enfrentar dos tumores y completar las quimioterapias, Julián sigue compartiendo su historia con la misma intención que lo impulsó desde el comienzo: dar esperanza, acompañar a quienes atraviesan el cáncer y recordar que pedir ayuda y consultar a tiempo puede marcar una diferencia.

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