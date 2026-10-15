Cáncer de mama en hombres: qué relación tiene con los suplementos y hormonas

Aunque es poco frecuente, el cáncer de mama también afecta a los varones. Un especialista explicó qué síntomas no deben ignorarse y qué cuidados tener.

El cáncer de mama también puede afectar a los hombres , aunque es mucho menos frecuente que en las mujeres. Durante una entrevista por Octubre Rosa, el médico tocoginecólogo Marcelo Delgado (MP 2300) advirtió sobre la importancia de consultar ante bultos o molestias en el pecho y puso el foco en el consumo de sustancias utilizadas para aumentar la masa muscular.

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El especialista señaló que en su práctica médica realizan entre 10 y 15 intervenciones anuales por ginecomastia , una condición que provoca el crecimiento del tejido mamario masculino.

También expresó su preocupación por el uso de productos vinculados al entrenamiento físico, aunque es necesario distinguir entre suplementos nutricionales como la creatina y sustancias hormonales como los esteroides anabólicos.

De acuerdo con la Sociedad Americana contra el Cáncer, menos del 1% de los diagnósticos de cáncer de mama en Estados Unidos corresponde a hombres.

Aunque es una enfermedad poco frecuente, puede presentarse a cualquier edad y su riesgo aumenta con el envejecimiento. Delgado advirtió que los varones también deben prestar atención a los cambios en sus mamas y no minimizar la aparición de un bulto.

La detección tardía representa uno de los principales problemas del cáncer de mama masculino. Según el Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos, los hombres suelen recibir el diagnóstico en estadios más avanzados, lo que puede afectar su pronóstico. Esto no significa que la enfermedad sea inevitablemente mortal: cuando se diagnostica localizada, la supervivencia relativa a cinco años ronda el 95%.

Qué es la ginecomastia y por qué aparece en adolescentes

La ginecomastia es el aumento benigno del tejido glandular de la mama masculina. Delgado explicó que puede manifestarse durante la adolescencia con sensibilidad en el pezón, dolor o la aparición de un pequeño bulto detrás de la areola.

“Si les llega a doler o sienten un bulto atrás del pezón, no se asusten, simplemente hagan una consulta oportunamente” “Si les llega a doler o sienten un bulto atrás del pezón, no se asusten, simplemente hagan una consulta oportunamente”

El médico indicó que en su práctica realizan aproximadamente entre 10 y 15 operaciones por año vinculadas con esta condición.

Sin embargo, tener ginecomastia no significa tener cáncer ni implica que necesariamente vaya a desarrollarse uno. Las guías médicas internacionales señalan que es una condición generalmente benigna y frecuente durante la pubertad, que en muchos casos desaparece espontáneamente.

"Tener ginecomastia no significa tener cáncer ni implica que necesariamente vaya a desarrollarse uno" "Tener ginecomastia no significa tener cáncer ni implica que necesariamente vaya a desarrollarse uno"

Creatina, hormonas y gimnasio: qué relación tienen con la ginecomastia

Uno de los puntos más llamativos de la entrevista fue la preocupación de Delgado por el consumo de productos utilizados por jóvenes que entrenan en gimnasios. El médico mencionó el uso de hormonas y se refirió a la creatina como parte de esa problemática.

No obstante, existe una diferencia fundamental: la creatina es un compuesto que participa en el metabolismo energético muscular y no es una hormona.

Actualmente, no hay evidencia clínica sólida que demuestre que la creatina, consumida en dosis habituales, provoque ginecomastia o cáncer de mama. En cambio, el uso de esteroides anabólicos y otras sustancias hormonales sí puede alterar el equilibrio hormonal y favorecer el crecimiento del tejido mamario masculino.

Por eso, los especialistas recomiendan evitar el uso de hormonas sin indicación médica y consultar sobre la composición y seguridad de los productos destinados al rendimiento deportivo.

Cuáles son los síntomas del cáncer de mama en hombres

Los varones también deben consultar si detectan cambios persistentes en la zona del pecho.

Entre las señales de alerta se encuentran:

Un bulto nuevo, especialmente si es duro o no desaparece.

Cambios en el tamaño o la forma de una mama.

Retracción del pezón o alteraciones de la piel.

Secreciones por el pezón, especialmente si contienen sangre.

Bultos en la axila.

Estos síntomas no necesariamente indican cáncer, pero requieren evaluación médica.

La importancia de consultar a tiempo

Delgado insistió en que los varones, especialmente durante la adolescencia, deben prestar atención a los cambios corporales y consultar ante molestias o bultos en la región mamaria.El diagnóstico permite distinguir entre ginecomastia, acumulación de grasa y otras alteraciones que pueden requerir estudios específicos.

En el marco de Octubre Rosa, el mensaje también alcanza a los hombres: conocer los síntomas, evitar el uso de sustancias hormonales sin supervisión y consultar oportunamente son medidas importantes para cuidar la salud.