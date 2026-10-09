Octubre Rosa en Jujuy: por qué detectar el cáncer de mama a tiempo puede salvar vidas

En el marco de Octubre Rosa, el médico oncólogo Alejandro Salvatierra, MP 3119, dialogó con Canal 4 sobre la prevención del cáncer de mama , la importancia de los controles y los avances que permitieron mejorar las posibilidades de curación.

Salud. La detección temprana es fundamental contra el cáncer de mama

Salvatierra destacó que uno de los principales objetivos de las campañas de concientización es lograr que las personas incorporen los controles médicos como parte de su rutina y no esperen a detectar alguna señal de alarma.

“Es fundamental el diagnóstico precoz. Es diagnosticar la enfermedad en la etapa más temprana posible, porque de esa manera conseguimos la mayor tasa de curaciones”, explicó.

En ese sentido, remarcó especialmente la importancia de la mamografía, ya que permite detectar lesiones que todavía no pueden ser palpadas.

Según explicó, cuando una paciente logra detectar mediante la palpación una enfermedad en la mama, en muchos casos esa lesión ya podría haber sido observada previamente mediante una mamografía.

Las posibilidades de curación

Lucha contra el cáncer de mama.

El especialista señaló que el cáncer de mama comprende diferentes tipos de enfermedades y que existen distintos factores que pueden influir en el pronóstico.

Sin embargo, remarcó que cuando la enfermedad es detectada en una etapa temprana, las posibilidades de curación son muy altas y pueden rondar el 99%. “Siempre va a haber un momento en que es pequeña. Ahí es donde apuntamos”, sostuvo durante la entrevista.

Además, destacó que en los últimos años hubo avances importantes en las estrategias disponibles para estudiar y tratar las enfermedades malignas.

Hábitos saludables y prevención del cáncer de mama

Prevención del cáncer de mama.

Durante la entrevista también se refirió a los factores relacionados con el estilo de vida. Entre las recomendaciones mencionó realizar actividad física y mantener un índice de masa corporal dentro de los parámetros normales.

Según explicó, el sobrepeso y la obesidad están relacionados con diferentes enfermedades malignas, entre ellas el cáncer de mama.

En ese sentido, destacó la importancia de incorporar actividad física de manera regular y mencionó la recomendación de realizar alrededor de 30 minutos diarios de ejercicio aeróbico.

No esperar hasta octubre para hacerse controles

Salvatierra también planteó la necesidad de que la prevención no quede limitada a las campañas de Octubre Rosa. Si bien durante este mes suelen aumentar las consultas y muchas personas aprovechan para acercarse a los controles, el especialista sostuvo que lo ideal sería mantener la concientización durante todo el año.

“Me encantaría que sea todo el año, pero si es en octubre y nos sirve, bienvenido sea”, señaló.

Finalmente, pidió dejar atrás algunos temores vinculados a la mamografía. Reconoció que el estudio puede generar cierta molestia, pero remarcó que el beneficio de realizarlo es mucho mayor.