Este martes 24 de noviembre se realizó el segundo sorteo para el ingreso a primer año del secundario 2027 en Jujuy. El procedimiento, desarrollado a las 16 horas, estuvo destinado a las 24 instituciones educativas que registraron una cantidad de preinscriptos superior a las vacantes disponibles.
El sorteo permitió establecer un día, hora, minuto y segundo para cada establecimiento, que será utilizado en el proceso de asignación de bancos. Las familias deberán esperar hasta el jueves 26 de noviembre para conocer los resultados.
Ingreso a primer año 2027: los momentos sorteados en los 24 colegios
1. Bachillerato Provincial N° 22 Héroes de Malvinas (Palpalá)
2. Colegio Secundario de Artes N° 49 (Tilcara)
3. Colegio Secundario de Artes N° 53 (Palpalá)
4. Colegio Secundario N° 2 Francisca Triguero de Rocha Solórzano (San Salvador de Jujuy)
5. Colegio Secundario N° 34 (San Salvador de Jujuy)
6. Colegio Secundario N° 36 (Monterrico)
7. Colegio Secundario N° 39 (San Salvador de Jujuy)
8. Colegio Secundario N° 45 (Los Lapachos)
9. Colegio Secundario N° 47 Dr. René Favaloro (Libertador General San Martín)
10. Colegio Secundario N° 48 (San Salvador de Jujuy)
11. Colegio Secundario N° 54 (San Salvador de Jujuy)
12. Escuela de Comercio N° 1 José Manuel Estrada (Perico)
13. Escuela de Comercio N° 2 Malvinas Argentinas (San Salvador de Jujuy)
14. Escuela de Educación Técnica N° 1 (La Quiaca)
15. Escuela de Educación Técnica N° 1 (Monterrico)
16. Escuela de Educación Técnica N° 1 Cnel. Manuel Álvarez Prado (San Pedro)
17. Escuela de Educación Técnica N° 2 Prof. Jesús Raúl Salazar (San Salvador de Jujuy)
18. Escuela Normal Superior Gral. José de San Martín (San Pedro)
19. Escuela Normal Superior Gral. San Martín (Libertador General San Martín)
20. Escuela Provincial Agrotécnica N° 3 Coronel Arias (Humahuaca)
21. Escuela Provincial Agrotécnica N° 7 (Perico)
22. Escuela Provincial de Artes N° 3 Lola Mora (Libertador General San Martín)
23. Escuela Provincial de Comercio N° 2 Dr. Manuel Belgrano (Palpalá)
24. Escuela Provincial de Comercio N° 3 José Manuel Estrada (San Salvador de Jujuy)
Los resultados de asignación de vacantes estarán disponibles el jueves 26 de noviembre en www.ingreso2027.jujuy.edu.ar.
Ingreso a primer año en Jujuy (imagen creada con IA).
Cuándo se publican los resultados y cómo sigue el cronograma
La segunda instancia continuará con la publicación de los bancos asignados y la inscripción definitiva de los estudiantes..
Para quienes no obtengan una vacante, el Ministerio de Educación estableció una tercera instancia de preinscripción, en la que podrán seleccionar hasta dos establecimientos educativos.
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Del 3 al 6 de diciembre: tercera preinscripción.
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9 de diciembre: publicación de escuelas con sobredemanda.
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10 de diciembre: nuevo sorteo de momentos.
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12 de diciembre: publicación de vacantes asignadas.
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14, 15 y 16 de diciembre: inscripción definitiva.
Por último, la reubicación de estudiantes que no hayan conseguido banco se realizará entre el 22 de febrero y el 31 de marzo de 2027.
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