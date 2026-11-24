Este martes 24 de noviembre se realizó el segundo sorteo para el ingreso a primer año del secundario 2027 en Jujuy. El procedimiento, desarrollado a las 16 horas, estuvo destinado a las 24 instituciones educativas que registraron una cantidad de preinscriptos superior a las vacantes disponibles.

Jujuy. Ingreso a primer año 2027 en Jujuy: conocé los 24 los colegios con sobredemanda

Jujuy. Ingreso a primer año 2027 en Jujuy: hoy vence la segunda etapa de preinscripción

El sorteo permitió establecer un día, hora, minuto y segundo para cada establecimiento, que será utilizado en el proceso de asignación de bancos. Las familias deberán esperar hasta el jueves 26 de noviembre para conocer los resultados.

Vacantes: 4 | Preinscriptos: 29

Momento sorteado: día 17, 12:01:55.

3. Colegio Secundario de Artes N° 53 (Palpalá)

Vacantes: 27 | Preinscriptos: 58

Momento sorteado: día 18, 08:52:35.

4. Colegio Secundario N° 2 Francisca Triguero de Rocha Solórzano (San Salvador de Jujuy)

Vacantes: 120 | Preinscriptos: 349

Momento sorteado: día 17, 23:19:01.

5. Colegio Secundario N° 34 (San Salvador de Jujuy)

Vacantes: 34 | Preinscriptos: 57

Momento sorteado: día 17, 07:58:10.

6. Colegio Secundario N° 36 (Monterrico)

Vacantes: 12 | Preinscriptos: 71

Momento sorteado: día 17, 15:31:30.

7. Colegio Secundario N° 39 (San Salvador de Jujuy)

Vacantes: 24 | Preinscriptos: 35

Momento sorteado: día 19, 10:58:06.

8. Colegio Secundario N° 45 (Los Lapachos)

Vacantes: 7 | Preinscriptos: 14

Momento sorteado: día 19, 15:58:58.

9. Colegio Secundario N° 47 Dr. René Favaloro (Libertador General San Martín)

Vacantes: 39 | Preinscriptos: 78

Momento sorteado: día 17, 13:23:35.

10. Colegio Secundario N° 48 (San Salvador de Jujuy)

Vacantes: 16 | Preinscriptos: 44

Momento sorteado: día 19, 12:39:19.

11. Colegio Secundario N° 54 (San Salvador de Jujuy)

Vacantes: 7 | Preinscriptos: 42

Momento sorteado: día 17, 05:24:11.

12. Escuela de Comercio N° 1 José Manuel Estrada (Perico)

Vacantes: 15 | Preinscriptos: 125

Momento sorteado: día 18, 23:18:03.

13. Escuela de Comercio N° 2 Malvinas Argentinas (San Salvador de Jujuy)

Vacantes: 60 | Preinscriptos: 564

Momento sorteado: día 18, 04:45:09.

14. Escuela de Educación Técnica N° 1 (La Quiaca)

Vacantes: 11 | Preinscriptos: 42

Momento sorteado: día 19, 10:50:21.

15. Escuela de Educación Técnica N° 1 (Monterrico)

Vacantes: 5 | Preinscriptos: 54

Momento sorteado: día 19, 05:13:17.

16. Escuela de Educación Técnica N° 1 Cnel. Manuel Álvarez Prado (San Pedro)

Vacantes: 12 | Preinscriptos: 87

Momento sorteado: día 17, 05:05:35.

17. Escuela de Educación Técnica N° 2 Prof. Jesús Raúl Salazar (San Salvador de Jujuy)

Vacantes: 32 | Preinscriptos: 625

Momento sorteado: día 19, 17:59:49.

18. Escuela Normal Superior Gral. José de San Martín (San Pedro)

Vacantes: 24 | Preinscriptos: 130

Momento sorteado: día 19, 06:32:35.

19. Escuela Normal Superior Gral. San Martín (Libertador General San Martín)

Vacantes: 28 | Preinscriptos: 179

Momento sorteado: día 17, 18:04:51.

20. Escuela Provincial Agrotécnica N° 3 Coronel Arias (Humahuaca)

Vacantes: 5 | Preinscriptos: 22

Momento sorteado: día 18, 21:06:19.

21. Escuela Provincial Agrotécnica N° 7 (Perico)

Vacantes: 35 | Preinscriptos: 90

Momento sorteado: día 19, 11:20:18.

22. Escuela Provincial de Artes N° 3 Lola Mora (Libertador General San Martín)

Vacantes: 35 | Preinscriptos: 84

Momento sorteado: día 19, 10:15:16.

23. Escuela Provincial de Comercio N° 2 Dr. Manuel Belgrano (Palpalá)

Vacantes: 36 | Preinscriptos: 194

Momento sorteado: día 18, 19:24:36.

24. Escuela Provincial de Comercio N° 3 José Manuel Estrada (San Salvador de Jujuy)

Vacantes: 244 | Preinscriptos: 287

Momento sorteado: día 19, 05:27:44.

Los resultados de asignación de vacantes estarán disponibles el jueves 26 de noviembre en www.ingreso2027.jujuy.edu.ar.

Ingreso a primer año en Jujuy (imagen creada con IA).

Cuándo se publican los resultados y cómo sigue el cronograma

La segunda instancia continuará con la publicación de los bancos asignados y la inscripción definitiva de los estudiantes..

Viernes 27 y lunes 30 de noviembre, y martes 1 de diciembre: confirmación del banco e inscripción definitiva.

Para quienes no obtengan una vacante, el Ministerio de Educación estableció una tercera instancia de preinscripción, en la que podrán seleccionar hasta dos establecimientos educativos.

Del 3 al 6 de diciembre: tercera preinscripción.

9 de diciembre: publicación de escuelas con sobredemanda.

10 de diciembre: nuevo sorteo de momentos.

12 de diciembre: publicación de vacantes asignadas.

14, 15 y 16 de diciembre: inscripción definitiva.

Por último, la reubicación de estudiantes que no hayan conseguido banco se realizará entre el 22 de febrero y el 31 de marzo de 2027.