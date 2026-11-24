Jujuy se prepara para una jornada de fuertes tormentas este martes 24 de noviembre, con lluvias que podrían intensificarse durante la noche y extenderse hasta la madrugada del miércoles 25. E l Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla para distintos sectores de la provincia, incluida San Salvador de Jujuy, ante la posibilidad de precipitaciones intensas en poco tiempo, ráfagas de viento, actividad eléctrica y caída de granizo. El período de mayor atención será durante la noche, aunque las primeras tormentas podrían registrarse desde la tarde.

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Las tormentas en Jujuy podrían intensificarse durante la noche de este martes 24 de noviembre y la madrugada del miércoles 25 , según la alerta amarilla emitida por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). El aviso comprende distintos sectores de la provincia, incluida San Salvador de Jujuy, donde las lluvias podrían comenzar antes, durante la tarde, y aumentar su intensidad hacia la noche.

El organismo anticipa precipitaciones abundantes en períodos cortos, actividad eléctrica frecuente, ráfagas fuertes y posible caída de granizo. La acumulación de agua prevista se ubica entre 20 y 40 milímetros, aunque estos valores podrían superarse de manera localizada.

La alerta amarilla del SMN alcanza a distintas localidades de los Valles, las Yungas y sectores de la Quebrada.

Zonas comprendidas

El Carmen.

Ledesma.

Palpalá.

San Antonio.

San Pedro.

Santa Bárbara.

Valle Grande.

Zona baja de Doctor Manuel Belgrano, incluida San Salvador de Jujuy.

Zona baja de Tilcara.

En estos sectores se esperan tormentas aisladas, algunas localmente fuertes. Esto significa que las condiciones pueden variar considerablemente entre localidades: mientras en algunos lugares podrían registrarse lluvias intensas, en otros las precipitaciones podrían ser más débiles o intermitentes.

La advertencia amarilla indica la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de provocar daños e interrupciones momentáneas de actividades cotidianas.

A qué hora lloverá fuerte en San Salvador de Jujuy

En San Salvador de Jujuy, el pronóstico contempla la posibilidad de tormentas aisladas durante la mañana de este martes y nuevas precipitaciones durante la tarde.

Sin embargo, el período de mayor atención será la noche del martes y la madrugada del miércoles, cuando estará vigente la alerta amarilla del SMN.

Para la noche del martes, la probabilidad de precipitaciones se ubica entre el 40% y el 70%.

Es importante aclarar que el aviso meteorológico no establece una hora exacta de inicio de las tormentas fuertes. Las lluvias podrían comenzar antes o después, dependiendo de cómo evolucionen las condiciones atmosféricas en cada sector de la provincia.

Ante este escenario, el SMN recomienda permanecer en construcciones cerradas durante las tormentas, evitar actividades al aire libre y asegurar los objetos que puedan ser desplazados por el viento.

También se aconseja mantenerse alejado de árboles, postes de electricidad y zonas que puedan inundarse, además de evitar circular por calles anegadas.

Las condiciones meteorológicas pueden cambiar durante la jornada, por lo que se recomienda consultar las actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional para conocer la vigencia de la alerta y las zonas afectadas.