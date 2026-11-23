Luego del rescate de seis personas que se habían extraviado mientras realizaban trekking hacia la cascada de Las Escaleras, el director provincial de Emergencias, Ariel Mamaní, brindó en diálogo con Canal 4 , una serie de recomendaciones para evitar situaciones similares en Jujuy.

Prevención. Alerta por el aumento de trekking sin control en los cerros de Jujuy

Destacó la importancia de conocer los senderos, planificar los horarios y contar con medios de comunicación adecuados antes de emprender una actividad en zonas de montaña.

Asimismo, explicó que los integrantes del grupo conocían el lugar porque ya lo habían visitado anteriormente. Sin embargo, cuando intentaron regresar hacia el vehículo que habían dejado en la ruta, se desorientaron y decidieron permanecer en el lugar durante la noche.

El funcionario valoró la determinación de las seis personas de no continuar caminando en la oscuridad, ya que intentar encontrar el camino durante la noche podía complicar aún más la situación.

Las jóvenes habían salido el domingo hacia las Cascadas de Las Escaleras. Un familiar confirmó que las encontraron, pero todavía esperan su regreso.

"Yo creo que la determinación que tomaron de no caminar de noche fue correcta, porque muchas veces uno se desorienta", expresó Mamaní, quien también destacó la rápida reacción de los familiares al dar aviso a las autoridades.

"Está muy bien la respuesta de los padres de afligirse y hacer la denuncia para poder poner en ejecución todos los equipos de respuesta", señaló. El grupo fue localizado durante la madrugada y sus integrantes se encontraban en buen estado de salud, aunque habían estado expuestos a las bajas temperaturas.

Las recomendaciones para evitar perderse durante un trekking

Prevención al hacer trekking.

Mamaní hizo especial hincapié en la necesidad de evaluar los riesgos antes de realizar actividades al aire libre, principalmente cuando se trata de recorridos que requieren conocimiento del terreno.

"Recomendamos, para que no ocurra esta situación, la información, el haber hecho ese recorrido, porque son senderos. Todo eso tiene que influir muchísimo a la hora de que las personas quieren salir a estos tipos de lugares", explicó.

También remarcó que uno de los principales problemas es la falta de herramientas para mantener el contacto con familiares o servicios de emergencia. "Si ellos hubieran tenido una comunicación satelital, los padres hubieran quedado tranquilos y no hubieran generado toda esta situación", sostuvo.

En ese sentido, insistió en que las excursiones deben realizarse durante el día y con personas que conozcan los caminos. "Planificar para hacer esta situación en horas nocturnas es un riesgo. Tendría que ser con hora diurna y con gente que tenga conocimiento certero en lo que es el sendero, en lo que es ubicarse, en lo que es ser guía", advirtió.