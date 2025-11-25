Alerta por el aumento de trekking sin control en los cerros de Jujuy

Una mujer de 40 años oriunda de Buenos Aires se perdió en el cerro Laguna de Yala durante una salida de trekking . El hecho ocurrió el domingo y dejó en evidencia la falta de avisos previos, la ausencia de guías habilitados y el desconocimiento del terreno por parte de muchos visitantes en Jujuy.

La Coordinación de Emergencias contó que la salida se organizó por redes sociales. El grupo de 9 integrantes partió temprano y solo uno de sus miembros decidió no subir a la cumbre. Esa mujer quedó atrás en plena subida y luego intentó alcanzar al resto por otra ruta. Esa decisión la dejó fuera de los senderos principales.

Los demás integrantes bajaron del cerro varias horas después. En ese momento notaron la ausencia de su compañera y dieron aviso a Emergencias . El equipo de rescate reunió personal pasadas las 23:00. La principal dificultad fue la falta de referencias precisas sobre el último punto donde la mujer estuvo con el grupo.

La comunicación se volvió posible gracias a que la mujer logró mandar su ubicación por el celular. También usó una linterna para marcar su posición en plena noche. Estos dos elementos ayudaron a que el equipo avanzara por el cerro con mayor certeza.

Rescate en Yala (1) Rescate en Yala.

La mujer apareció sana y el operativo cerró a primera hora

El grupo de rescate llegó hasta ella alrededor de las 7:00 del lunes. Se encontraba cansada pero estable y sin lesiones. El descenso fue lento, aunque sin complicaciones. El caso dejó muchas dudas sobre el manejo de la salida, la gestión de riesgos y la falta de coordinación previa con las autoridades provinciales.

Carlos Mamani, coordinador de Emergencias, remarcó que en esta época del año aumenta la actividad de trekking por las vacaciones y las altas temperaturas. También señaló que muchos visitantes no conocen los senderos y se confían en rutas sin señalización.

Reclamo por el cumplimiento del protocolo oficial

El coordinador de emergencias recordó que la provincia cuenta con un protocolo vigente para actividades en montañas y visitas guiadas. Ese procedimiento surge de la Resolución 101 del Ministerio de Ambiente. La norma pide un análisis de riesgo, el chequeo del clima, la revisión del terreno y el aviso obligatorio a Bomberos, al SAME y al número 103 de Defensa Civil.

El coordinador aclaró que los guías deben estar inscriptos y en regla. De lo contrario, las salidas quedan sin control y exponen a turistas y residentes a situaciones de alto riesgo.