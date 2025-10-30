El pueblo del norte que permite hacer caminatas y trekking entre las nubes

No es una exageración: existe un lugar en el norte de Argentina , en la provincia de Jujuy , donde literalmente se puede caminar entre las nubes . Este sitio asombra por su elevación , que llega a casi 4.500 metros sobre el nivel del mar en algunos sectores, convirtiéndolo en un mirador natural impresionante. Agenda este lugar para tus escapadas.

El poblado de Santa Ana atrae cada año a visitantes de todas partes del mundo que buscan alternativas turísticas distintas a los clásicos destinos de Jujuy. En la región lo describen como “un tesoro oculto” que vale la pena descubrir.

Santa Ana del Valle Grande, como se llama oficialmente, se encuentra aproximadamente a 120 kilómetros de Humahuaca . Aunque la localidad pertenece al departamento de Valle Grande , se trata de una pequeña comunidad rural situada a 3.470 metros sobre el nivel del mar . Para acceder al pueblo, los visitantes deben cruzar un mirador elevado , famoso por encontrarse entre las nubes a 4.376 metros de altura , que ofrece vistas espectaculares de la región.

Sin lugar a dudas, el mayor atractivo de Santa Ana es recorrer los múltiples senderos que atraviesan la zona, ideales para caminatas y trekking , aprovechando la altura para admirar el paisaje de transición entre la Quebrada y la exuberante vegetación de las Yungas.

Santa Ana está ubicado a poco más de seis horas de la capital de Jujuy.

Entre las actividades más populares se encuentra caminar por el Qhapar Ñan, un valioso legado arqueológico jujeño reconocido como Patrimonio Mundial de la Humanidad.

Los visitantes también tienen la oportunidad de sumergirse en la identidad local, explorando tanto las artesanías típicas como la gastronomía regional. Una recomendación es no dejar de conocer las plantas y hierbas medicinales que forman parte de la tradición del lugar.

El Cerro Macón es otra visita imprescindible, ya que desde su cima se pueden disfrutar de vistas panorámicas únicas de la Puna salteña. Los viajeros también pueden acercarse a las Lagunas de Santa María, hogar de flamencos rosados y diversas especies de fauna altoandina.

En el mismo pueblo, el Mirador del Ojo de Mar brinda la oportunidad de contemplar lagunas de un azul profundo, cuyos microorganismos milenarios hacen de este lugar un sitio realmente singular.

En lo que respecta a la cocina, los pequeños restaurantes y comedores de Tolar Grande sirven platos típicos elaborados con ingredientes locales. Entre las opciones más tradicionales se encuentran las empanadas salteñas, el picante de llama y el charqui, una carne deshidratada muy característica del altiplano.

Cómo llegar a Santa Ana

Para acceder a Santa Ana, es necesario cruzar el Abra del Zenta, un mirador situado a 4.376 metros sobre el nivel del mar, dentro del territorio protegido de la Reserva de Biósfera de las Yungas. Partiendo desde San Salvador de Jujuy, la ruta implica transitar primero por la Ruta Nacional 34 y luego continuar por la Ruta Provincial 83, completando un recorrido en automóvil de aproximadamente seis horas y media.