martes 28 de octubre de 2025

28 de octubre de 2025 - 16:52
El pueblo del norte que sorprende con festivales, historia y platos típicos de la zona

Este poblado representa un verdadero tesoro para los viajeros interesados en explorar la magia del norte argentino y sumergirse en sus costumbres ancestrales.

El norte argentino es un destino destacado para quienes desean descubrir rincones nuevos durante sus descansos en 2025. Con una mezcla de culturas, panoramas únicos y una amplia gama de actividades turísticas, la zona brinda numerosas posibilidades para el turista. Entre sus joyas está La Poma, un pueblo ideal para unas escapadas.

Este sitio seduce por su historia y sus atractivos naturales. Situado en la provincia de Salta, este lugar combina un entorno paisajístico impresionante con tradiciones ancestrales y sabores típicos de la región. Es ideal para quienes buscan capturar paisajes fotogénicos mientras disfrutan de un equilibrio entre relajo y aventura.

La Poma y el Puente del Diablo.

Dónde queda La Poma

Este atractivo pueblo se ubica en los Valles Calchaquíes, a unos 194 kilómetros de la ciudad de Salta. Con una altitud superior a los 3.000 metros sobre el nivel del mar, el lugar regala panoramas excepcionales de montañas y cañadones, convirtiéndose en un refugio perfecto para quienes buscan escaparse del bullicio urbano.

Las rutas que llevan a La Poma son toda una aventura por sí mismas, flanqueadas por montañas majestuosas con tonos vibrantes que realzan el viaje. Cada tramo invita a detenerse y contemplar el paisaje, capturando imágenes memorables a lo largo del recorrido.

Ubicado en la provincia de Salta, este hermoso lugar combina un entorno de belleza natural con costumbres ancestrales y una gastronomía. tradicional.

El Puente del Diablo y el volcán Los Gemelos destacan como puntos de interés natural a lo largo del trayecto, integrándose al espectacular entorno que rodea al poblado.

Estas formaciones convierten a La Poma en un destino ideal para quienes buscan contacto con la naturaleza y aventuras al aire libre, al mismo tiempo que sirven como ventana para descubrir las tradiciones y la riqueza cultural del norte argentino.

El norte argentino se presenta como una opción ideal para quienes buscan explorar nuevos destinos en sus vacaciones 2025.

Qué hacer en La Poma, pueblo de Salta

Recorrer La Poma ofrece una vivencia singular, cargada de actividades que permiten a los viajeros sumergirse en la historia y las costumbres del lugar. Una visita obligada es pasear por las calles de La Poma “vieja”, la zona histórica cuyas edificaciones originales fueron arrasadas por el terremoto de 1930. Este sector conserva la esencia de un antiguo poblado, ofreciendo una mirada cautivadora sobre la arquitectura tradicional y la vida cotidiana de épocas pasadas.

Entre las festividades más relevantes se destaca la Fiesta Patronal de Santa Bárbara, que se celebra el cuarto domingo de noviembre. Durante esta celebración, el pueblo se llena de música, danzas y actos de devoción, honrando a su patrona. Es un evento que congrega tanto a vecinos como a visitantes, generando una jornada de fe, alegría y encuentro comunitario.

La Poma, un pintoresco pueblo que cautiva con su rica historia y atracciones naturales.

En el mes de enero, La Poma se llena de actividad con el Festival de la Trucha, un evento que combina tradición gastronómica y cultura local, atrayendo tanto a visitantes como a residentes. La celebración no solo destaca la trucha en múltiples preparaciones, sino que también ofrece platos regionales como empanadas, locro y cabrito, acompañados de bebidas típicas como la chicha.

La cocina autóctona se convierte así en un reclamo central, y el festival brinda la oportunidad perfecta para degustarla. Para los amantes de la aventura y la naturaleza, el Puente del Diablo constituye un destino imperdible. Este monumento natural se caracteriza por una caverna adornada con estalactitas que rodean el río que la atraviesa, generando un paisaje impresionante.

Fiesta Patronal de Santa Bárbara.

La práctica de espeleología en este lugar ofrece una experiencia memorable, siempre aconsejable bajo la guía de expertos para garantizar la seguridad.

Finalmente, para quienes disfrutan del folclore, la zamba “La Pomeña” rinde homenaje a Eulogia Tapia, una personalidad emblemática del pueblo. Todavía se la puede observar en los alrededores, guiando sus cabras entre los cerros, evocando a los visitantes la relación íntima entre la música tradicional y los paisajes de La Poma.

Cómo llegar a La Poma, Salta

La forma más práctica de acceder a La Poma es primero arribar a la ciudad de Salta. Desde allí, se puede optar por alquilar un vehículo particular o tomar un colectivo rumbo a los Valles Calchaquíes. El trayecto hasta el pueblo recorre paisajes impresionantes, incluyendo la Quebrada del Toro, con caminos rodeados de montañas y formaciones rocosas de gran atractivo visual.

Si bien el recorrido puede percibirse extenso, quienes lo han hecho coinciden en que cada tramo justifica el esfuerzo. El camino mismo se convierte en parte del atractivo, anticipando a los viajeros las maravillas y experiencias que La Poma reserva para quienes deciden explorarla.

